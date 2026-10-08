Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat, joi, 8 octombrie, după întâlnirea cu conducerea PSD, că printre prioritățile imediate ale viitorului Guvern se află rectificarea bugetară, elaborarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul acestui an și respectarea angajamentelor asumate de România privind traiectoria fiscală.

Niculescu a subliniat că este nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru ca România să depășească actualul blocaj și să recâștige încrederea cetățenilor, companiilor și investitorilor.

Declarațiile au fost făcute la sediul PSD, după discuțiile cu liderii formațiunii. Premierul desemnat a indicat, pe lângă măsurile bugetare, îmbunătățirea colectării veniturilor, protejarea investițiilor și a locurilor de muncă, dar și măsuri pentru puterea de cumpărare și pentru reducerea presiunii generate de prețurile la energie.

Luca Niculescu a spus că România are nevoie de o rectificare bugetară într-un timp scurt, avertizând că, în lipsa acesteia, ar putea apărea probleme privind efectuarea plăților spre finalul anului.

O altă prioritate este elaborarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul lui 2026. Potrivit premierului desemnat, calendarul este important inclusiv în perspectiva evaluărilor realizate de agențiile de rating la începutul anului viitor.

Niculescu a menționat și respectarea angajamentelor asumate de România în privința traiectoriei fiscale, precum și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget.

„Cifrele, după cum am mai spus-o, nu sunt însă un scop în sine pentru că în spatele cifrelor se află oameni”, a declarat premierul desemnat.

El a explicat că obiectivul politicilor bugetare trebuie să țină cont de modul în care sunt cheltuiți banii publici și de capacitatea oamenilor de a face față prețurilor și facturilor. Niculescu a afirmat că statul trebuie să fie prezent atunci când cetățenii au nevoie de sprijin și să folosească banii publici „cu sens” și „corect”.

În cadrul discuțiilor cu PSD, premierul desemnat a indicat și necesitatea unor măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare.

Printre temele menționate s-a aflat și problema prețurilor la energie. Niculescu nu a prezentat, în declarațiile de după întâlnire, detalii despre mecanismele concrete prin care ar urma să fie abordată această problemă.

În paralel, el a subliniat importanța protejării investițiilor și a locurilor de muncă, în contextul în care politicile fiscale și bugetare urmează să fie stabilite pentru perioada următoare.

Premierul desemnat a vorbit și despre securitatea României, pe fondul războiului aflat la granița țării.

El a susținut că România trebuie să rămână „ferm ancorată” în Uniunea Europeană și în relația transatlantică. Totodată, Niculescu a indicat participarea activă a României la negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, România urmărește păstrarea unor politici europene considerate esențiale pentru dezvoltare, în special politica de coeziune și politica agricolă comună. Premierul desemnat a asociat aceste politici cu investițiile și bunăstarea populației.

Un alt obiectiv menționat este finalizarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Niculescu a afirmat că aderarea ar putea contribui la creșterea investițiilor în România.

În cadrul întâlnirii cu PSD au fost discutate și variante privind viitoarea componență a Executivului.

Luca Niculescu a precizat că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a venit cu o primă propunere în acest sens, urmând ca liderul social-democrat să ofere detalii.

Premierul desemnat a spus că și-a asumat responsabilitatea formării Guvernului pentru a contribui la ieșirea României din blocajul politic și instituțional.

„Am acceptat această responsabilitate pentru ca România să poată ieși din blocaj şi, evident, am convingerea că în zilele următoare putem reuşi acest lucru”, a declarat Niculescu.

Declarațiile de după întâlnirea cu PSD conturează câteva direcții imediate pentru viitorul Executiv: rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru 2027, respectarea țintei fiscale, creșterea colectării și protejarea investițiilor și a locurilor de muncă.

Pe agenda anunțată de premierul desemnat se află, de asemenea, măsurile privind puterea de cumpărare și energia, consolidarea securității, poziționarea României în negocierile europene și finalizarea aderării la OCDE.