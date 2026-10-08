Premierul desemnat Luca Niculescu începe joi consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern și stabilirea programului de guvernare. Prima întâlnire este programată la ora 11:00, la sediul PSD, urmată de discuțiile cu PNL și UDMR.

Niculescu va merge la sediul fiecărei formațiuni, iar calendarul consultărilor cu celelalte partide parlamentare urmează să fie anunțat ulterior.

Potrivit programului transmis miercuri, premierul desemnat se va întâlni joi cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR.

Programul este următorul:

-ora 11:00 – PSD; -ora 13:00 – PNL; -ora 15:30 – UDMR.

Discuțiile au loc la sediile partidelor și vizează formarea Guvernului și programul de guvernare. Programul celorlalte întâlniri va fi comunicat ulterior.

Premierul desemnat a anunțat miercuri că lucrează la programul de guvernare și că se pregătește pentru consultările cu partidele parlamentare.

Niculescu a spus că, dincolo de discuțiile despre majorități, negocieri și componența viitorului Cabinet, urmărește identificarea unor soluții pentru echilibrul politic și economic.

„Zilele acestea elaborăm programul de guvernare și mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România”, a transmis premierul desemnat.

Niculescu a indicat printre prioritățile sale creșterea economică, protejarea puterii de cumpărare, măsurile pentru relansarea mediului de afaceri și problema prețurilor la energie.

„Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii”, a afirmat el.

Premierul desemnat a mai spus că intenționează să păstreze măsurile care funcționează și să le corecteze pe cele care nu dau rezultate.

„Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează”, a transmis Niculescu.

Premierul desemnat a precizat că va ține cont de prioritățile prezentate de partidele cu care va discuta în aceste zile și că intenționează să le includă într-un program de guvernare.

„Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist”, a spus Niculescu. El a anunțat că va prezenta public rezultatul consultărilor.

Discuțiile cu partidele sunt necesare și pentru conturarea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul Cabinet. Niculescu are la dispoziție 10 zile de la desemnare pentru a prezenta Parlamentului lista Guvernului și programul de guvernare și pentru a obține votul de învestitură.

Prima întâlnire de joi va avea loc cu PSD. Social-democrații au anunțat deja că vor să afle care este viziunea premierului desemnat înainte de a decide dacă îi acordă sprijin parlamentar.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, după ședința conducerii partidului, că a primit un mandat de negociere pentru discuția cu Luca Niculescu.

Grindeanu a spus că PSD nu poate acorda „voturi în alb” și că partidul trebuie să analizeze viziunea economică și socială a premierului desemnat și compatibilitatea acesteia cu propriul program de guvernare.

Liderul PSD a mai afirmat că partidul nu va susține continuarea unor măsuri de austeritate de tipul celor asociate Guvernului Bolojan.

Luca Niculescu trebuie să continue discuțiile cu formațiunile parlamentare și să definitiveze programul de guvernare și echipa Cabinetului. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Niculescu pentru funcția de premier la 5 octombrie, după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare. Este a patra nominalizare pentru funcția de prim-ministru de la declanșarea crizei politice din luna mai.

După finalizarea negocierilor, premierul desemnat va trebui să prezinte Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare pentru votul de învestitură.