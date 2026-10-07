Politica

Claudiu Manda, mesaj pentru premierul desemnat Luca Niculescu

Claudiu Manda, mesaj pentru premierul desemnat Luca NiculescuClaudiu Manda. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Senatorul PSD Claudiu Manda îi transmite premierului desemnat Luca Niculescu, pe Facebook, că are oportunitatea de a demonstra ce fel de Guvern intenționează să formeze și dacă este pregătit să propună o schimbare de direcție pentru România.

Manda îl critică pe Nicușor Dan

Claudiu Manda susține că țara nu își mai permite o nouă perioadă de blocaj politic și negocieri concentrate pe funcții.

Manda critică perioada de cinci luni în care, potrivit acestuia, un singur om ar fi blocat găsirea unei soluții pentru formarea unei majorități stabile. Social-democratul afirmă că România are nevoie de un Guvern capabil să răspundă problemelor economice, nu de „orgolii” și „calcule politice”.

Critici și pentru PNL și USR

În mesajul său, liderul PSD critică și poziționările PNL și USR, despre care spune că au început deja să pună condiții pentru participarea la viitorul Executiv, înainte ca programul de guvernare și măsurile economice să fie prezentate.

Semnul de circulație pe care doar șoferii tineri îl știu. Ce semnifică, de fapt
Semnul de circulație pe care doar șoferii tineri îl știu. Ce semnifică, de fapt
Ce se întâmplă cu RO Wallet, portofelul digital al României. MAI a făcut sondaj
Ce se întâmplă cu RO Wallet, portofelul digital al României. MAI a făcut sondaj

„Programul nu există încă pe masă, măsurile pentru economie și pentru români nu le cunoaștem, dar ei știu deja cine are voie și cine nu are voie să guverneze”, afirmă Manda.

Acesta susține că partidele care au participat la guvernare au demonstrat că pot negocia împărțirea funcțiilor, însă nu au reușit să construiască o majoritate stabilă. În opinia sa, dificultățile politice s-au reflectat și în situația economică a României.

Luca Niculescu și Nicușor Dan

Luca Niculescu și Nicușor Dan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Claudiu Manda spune că PSD vrea altfel de politici economice

Manda afirmă că, pentru PSD, schimbarea premierului trebuie să fie însoțită de o schimbare a politicii economice. El îi cere lui Luca Niculescu să prezinte soluții pentru relansarea economiei, repornirea investițiilor și corectarea efectelor ultimelor luni.

Potrivit lui Manda, PSD are deja pregătit un program de guvernare, care include măsuri pentru relansarea economică. Senatorul spune că social-democrații sunt dispuși să poarte o discuție serioasă dacă programul propus de premierul desemnat va urmări aceeași direcție.

„Dacă programul propus de Luca Niculescu răspunde aceleiași nevoi de schimbare, atunci există baza unei discuții serioase”, a transmis Claudiu Manda.

Stiri calde

13:02 - Marina Almășan, scuze după scandalul de la TVR: Tudor Bota, iartă-mă!

12:55 - Claudiu Manda, mesaj pentru premierul desemnat Luca Niculescu

12:47 - Luca Niculescu anunță prioritățile pentru guvernare. Energia și prețurile, pe listă

12:34 - De ce se înmoaie cartofii prăjiți după 10 minute. Ce este prăjirea în două etape și cum ajută

12:27 - Turismul din România a crescut în august. Constanța conduce clasamentul

12:20 - Decizia CNA pentru influencerii cu peste 100.000 de urmăritori, contestată în instanță. Ce reclamă o creatoare de con...

HAI România!

Analiza lui H.D. Hartmann: America votează, războaiele continuă

Analiza lui H.D. Hartmann: America votează, războaiele continuă

Dâre îngrijorătoare pe cerul României

Dâre îngrijorătoare pe cerul României

Uite premierul, nu e premierul! Mai trage o carte la Cotroceni

Uite premierul, nu e premierul! Mai trage o carte la Cotroceni

Proiecte speciale