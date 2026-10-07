Claudiu Manda, mesaj pentru premierul desemnat Luca Niculescu

Senatorul PSD Claudiu Manda îi transmite premierului desemnat Luca Niculescu, pe Facebook, că are oportunitatea de a demonstra ce fel de Guvern intenționează să formeze și dacă este pregătit să propună o schimbare de direcție pentru România.

Claudiu Manda susține că țara nu își mai permite o nouă perioadă de blocaj politic și negocieri concentrate pe funcții.

Manda critică perioada de cinci luni în care, potrivit acestuia, un singur om ar fi blocat găsirea unei soluții pentru formarea unei majorități stabile. Social-democratul afirmă că România are nevoie de un Guvern capabil să răspundă problemelor economice, nu de „orgolii” și „calcule politice”.

În mesajul său, liderul PSD critică și poziționările PNL și USR, despre care spune că au început deja să pună condiții pentru participarea la viitorul Executiv, înainte ca programul de guvernare și măsurile economice să fie prezentate.

„Programul nu există încă pe masă, măsurile pentru economie și pentru români nu le cunoaștem, dar ei știu deja cine are voie și cine nu are voie să guverneze”, afirmă Manda.

Acesta susține că partidele care au participat la guvernare au demonstrat că pot negocia împărțirea funcțiilor, însă nu au reușit să construiască o majoritate stabilă. În opinia sa, dificultățile politice s-au reflectat și în situația economică a României.

Manda afirmă că, pentru PSD, schimbarea premierului trebuie să fie însoțită de o schimbare a politicii economice. El îi cere lui Luca Niculescu să prezinte soluții pentru relansarea economiei, repornirea investițiilor și corectarea efectelor ultimelor luni.

Potrivit lui Manda, PSD are deja pregătit un program de guvernare, care include măsuri pentru relansarea economică. Senatorul spune că social-democrații sunt dispuși să poarte o discuție serioasă dacă programul propus de premierul desemnat va urmări aceeași direcție.

„Dacă programul propus de Luca Niculescu răspunde aceleiași nevoi de schimbare, atunci există baza unei discuții serioase”, a transmis Claudiu Manda.