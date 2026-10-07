Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a anunțat că formațiunea nu va susține și nici nu va participa la votul de investitură al Guvernului condus de Luca Niculescu. El a declarat că, în cazul în care PSD va vota pentru noul Executiv, România va intra într-un „război româno-român”, în care confruntarea se va purta pe valori.

Dan Dungaciu susține că lipsa stabilității politice va împiedica implementarea unor proiecte majore, indiferent cât de bune sau eficiente ar fi acestea. Profesorul consideră că pentru dezvoltarea țării este nevoie de o perioadă de patru până la opt ani de guvernare stabilă.

Prim-vicepreședintele AUR a anunțat poziția formațiunii în privința votului de investitură și a precizat că parlamentarii partidului nu vor fi prezenți la vot.

„Nu vom susține Guvernul Luca Niculescu. Nici măcar nu vom participa la votul din Parlament”, a spus Dan Dungaciu.

Acesta a legat decizia de scenariul în care PSD ar susține noul Guvern și a afirmat că România ar intra într-o perioadă de confruntare internă.

„Dacă PSD-ul va accepta Guvernul Luca Niculescu, vom intra în ciclu de bătălie româno-română, care nu se mai face cu cătușe, se va face cu valori. România nu va putea să pună pe masă niciun proiect major, pentru că asta e consecința lipsei stabilității”, a declarat Dungaciu.

Profesorul a susținut că proiectele importante nu pot fi implementate fără o perioadă suficient de lungă de stabilitate politică. În opinia sa, România are nevoie de mai mulți ani în care să existe continuitate la guvernare pentru a putea dezvolta proiecte majore.

„Niciun proiect major, indiferent de cât este de bun, de eficient, nu poate fi implementat. Ai nevoie de niște ani, 4 ani, 8 ani de zile ca să te dezvolți”, a spus Dan Dungaciu.

El a avertizat că menținerea unei confruntări interne ar avea consecințe asupra evoluției țării.

„Dacă războiul româno-român continuă, România va rămâne minoră și penibilă în continuare, cu personaje minore și penibile care vor fi puse în fruntea ei”, a declarat prim-vicepreședintele AUR.

Poziția lui Dan Dungaciu vine după ce președintele AUR, George Simion, a declarat, marți, că este „o problemă de timp” până când formațiunea pe care o conduce va ajunge să guverneze.

Simion a afirmat că discuțiile purtate de oficialii AUR cu reprezentanți ai investitorilor străini ar fi arătat, în opinia sa, că aceștia nu au o problemă cu intrarea AUR la guvernare.

„Noi nu putem vota pentru că vor unii şi alţii, stăpânii domnului Peia şi ai altora, guverne din care nu facem parte. Eu sunt bucuros că, în aceste cinci luni, decât să îl avem pe Ilie Bolojan premier deplin, că l-am demis în mai. Eu zic că decât un premier Bolojan, mai bine fără niciun premier, măcar nu vor putea face cheltuieli nesăbuite”, a afirmat George Simion.

Liderul AUR a spus că formațiunea consideră că soluția pentru stabilizarea țării și redresarea economică este formarea unui Guvern care să aibă un mandat de patru ani și o majoritate parlamentară.

„Singura soluţie pe care noi o vedem pentru a stabiliza ţara, pentru a lua măsuri de redresare economică, pentru a ne normaliza şi noi este să avem un guvern pe patru ani cu o majoritate parlamentară în spate”, a declarat George Simion.