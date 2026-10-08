O ședință a Consiliului Local din Ottumwa, Iowa, a fost întreruptă marți, 6 octombrie, după ce un fost membru al consiliului a deschis întâlnirea cu o invocație satanică încheiată cu expresia „Hail Satan” (Trăiască Satan!), potrivit Fox News. Momentul a provocat reacția unui pastor local, care a cerut autorităților să „inverseze blestemul” și să răspundă imediat.

Invocația a fost rostită de Matt Dalbey, fost membru al Consiliului Local Ottumwa și membru al organizației The Satanic Temple of Iowa. În discursul său, Dalbey s-a referit la „tatăl întunericului” și la „impulsul luciferic de a mânca din pomul cunoașterii”, înainte de a încheia cu „Hail Satan”.

Evenimentul a avut loc înainte de începerea oficială a ședinței, în cadrul procedurii de invocație adoptate de municipalitate.

După rostirea invocației și recitarea Jurământului de Credință față de drapelul Statelor Unite, pastorul Rick Bick, de la New Life Center, a întrerupt ședința și a cerut consiliului să reacționeze.

Bick a susținut că formula folosită de Dalbey reprezintă un „blestem” asupra orașului și a cerut autorităților să îl anuleze imediat.

„Trebuie făcut acum”, a insistat pastorul, potrivit relatării Fox News. El a susținut că expresia „Hail Satan” nu ar trebui să fie acceptată în cadrul unei ședințe a administrației locale.

Consiliera Cara Galloway i-a cerut inițial să își păstreze observațiile pentru sesiunea destinată comentariilor publice. În urma insistențelor pastorului, însă, primarul Benjamin Foote a intervenit și a solicitat 30 de secunde de liniște, perioadă în care participanții puteau să se roage sau să reflecteze.

Controversa are la bază o politică adoptată de Consiliul Local Ottumwa în luna ianuarie. Regulamentul precizează că municipalitatea nu susține o anumită religie sau confesiune și urmărește să recunoască diversitatea credințelor existente în comunitate.

Documentul menționează explicit atât religiile organizate și neorganizate, cât și alte sisteme de credință sau lipsa unei credințe religioase.

În acest context, consiliera Cara Galloway a afirmat după ședință că invocațiile pot genera situații în care diferite grupuri cer dreptul de a răspunde unor afirmații cu care nu sunt de acord.

Galloway a spus că avertizase anterior că deschiderea ședințelor cu invocații ar putea permite inclusiv unei persoane asociate cu Biserica lui Satan să rostească o astfel de invocație. În opinia sa, problema ridică și întrebări privind neutralitatea administrației locale și eventualele conflicte între drepturile diferitelor grupuri.

Matt Dalbey este membru al The Satanic Temple of Iowa, potrivit publicației Ottumwa Courier. Într-un mesaj privat citat de publicație, acesta a explicat că textul folosit în cadrul ședinței este o rugăciune utilizată în mod obișnuit de organizație, dar că nu are legătură cu credința într-o divinitate satanică.

"It is done. Hail, Satan!" Former council member and Satanic Temple member Matt Dalbey delivered a Satanic invocation to open an Ottumwa, Iowa, City Council meeting. "Let us embrace the Luciferian impulse to eat of the tree of knowledge and dissipate our blissful and comforting delusions of old." The city’s invocation policy allows residents to deliver prayers regardless of religious affiliation or belief system. — Fox News (@FoxNews) October 7, 2026

The Satanic Temple este cunoscut pentru promovarea separării dintre religie și stat și pentru folosirea unor ritualuri și simboluri satanice în acțiuni publice și juridice. Organizația nu susține existența literală a lui Satan ca zeitate, ci folosește figura lui Satan în mod simbolic.

Primarul Benjamin Foote a declarat pentru Fox News Digital că invocația nu reprezintă valorile comunității din Ottumwa.

„Aceasta nu este o reflectare a comunității noastre”, a transmis Foote, adăugând că, în calitate de primar al orașului său natal din Iowa, consideră că invocația prezentată în cadrul ședinței nu reprezintă credința sau valorile familiilor din Ottumwa.

Consilierul Bill Hoffman a declarat, la rândul său, că a părăsit sala în momentul în care a început invocația și a revenit pentru Jurământul de Credință. Hoffman a precizat însă că, deși este creștin și nu dorește să participe la un astfel de ritual, consideră că Dalbey are dreptul constituțional de a-și exprima convingerile.

El a anticipat, de asemenea, că politica privind invocațiile va fi analizată din nou de Consiliul Local.

Incidentul din Ottumwa readuce în atenție dificultățile cu care se confruntă administrațiile locale americane atunci când permit invocații la începutul ședințelor publice.

Odată ce o municipalitate deschide această posibilitate pentru exprimarea religioasă, restricționarea anumitor puncte de vedere poate ridica probleme legate de libertatea de exprimare și de Primul Amendament al Constituției SUA.

În cazul Ottumwa, autoritățile au precizat că politica nu reprezintă susținerea unei anumite religii. În același timp, reacțiile din timpul ședinței arată că aplicarea unei astfel de politici poate genera tensiuni atunci când sunt exprimate convingeri profund diferite de cele ale majorității comunității.

Concluzie: Ședința Consiliului Local din Ottumwa s-a încheiat fără ca autoritățile să anuleze formal invocația. Primăria și consilierii urmează să analizeze în perioada următoare politica privind invocațiile și modul în care aceasta este aplicată.