Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că este important ca oamenii să își amintească faptul că „istoria nu începe cu noi” și a făcut apel la moderație și înțelegere într-o societate în care, spune el, ura și vrajba sunt tot mai prezente.

Nicușor Dan a participat la Sfânta Liturghie oficiată la Biserica Palatului Cotroceni, cu ocazia sărbătorii Sfinților Serghie și Vah, ocrotitorii lăcașului de cult.

Slujba a fost oficiată de Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, PS Timotei Prahoveanul, împreună cu un sobor de clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor. La eveniment au fost prezenți președintele României, reprezentanți ai Administrației Prezidențiale și ai Muzeului Național Cotroceni.

La finalul slujbei, șeful statului a vorbit despre importanța de a păstra în atenție lucrurile pe care le consideră mai importante decât preocupările cotidiene și a spus că istoria nu trebuie privită ca și cum ar începe odată cu generația actuală.

„Mă bucur că ajung și eu din când în când cu dumneavoastră aici. Și de fiecare dată ne aducem aminte că sunt lucruri mai importante decât cele care par că ne ocupă tot timpul. E important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi. Cred că într-o lume, într-o societate în care vedem că ura, vrajba e tot mai mare, trebuie să dăm exemplu de moderație și înțelegere: tot timpul o să avem opinii diferite, numai că trebuie să ne uităm la aproapele nostru cu adevărat ca la aproapele nostru”, a spus Nicușor Dan.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, PS Timotei Prahoveanul, a vorbit despre semnificația sărbătorii Sfinților Serghie și Vah și despre apropierea de Dumnezeu.

„Prietenia cu Dumnezeu și mărturisirea învățăturii Lui oferă cel mai mare privilegiu, așa cum s-a întâmplat și în cazul Sfinților Serghie și Vah. Acest privilegiu al apropierii de Dumnezeu este mai mare decât orice dregătorie”, a spus ierarhul.

PS Timotei Prahoveanul a prezentat și viața celor doi sfinți, care au fost conducători militari în anturajul împăratului Maximian Galeriu, precum și martiriul lor și soarta unora dintre cele mai importante fragmente din moaștele acestora.

Episcopul vicar a vorbit și despre legătura dintre sărbătoarea celor doi sfinți și istoria Bisericii Palatului Cotroceni.

„Care este mesajul acestei sărbători? Aici, cu mult timp înainte, mai precis cu trei veacuri și jumătate în urmă, când s-a înălțat un schit de către Șerban Cantacuzino, el i-a ales pe Sfinții Serghie și Vah ocrotitori, pentru că fusese prigonit, fusese amenințat înainte de a ajunge domn, iar Sfinții Serghie și Vah l-au ajutat. (...) Este un mesaj ajuns până la noi cu mult timp înainte ca această biserică să se afle în mijlocul unei lucrări publice și, atunci când s-a înființat ca schit și apoi ca mănăstire, alături de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, a fost așezată și sărbătoarea Sfinților Serghie și Vah”, a spus PS Timotei Prahoveanul.

La finalul slujbei, părintele Alexandru Bodoros, slujitorul Bisericii Palatului Cotroceni, a vorbit despre istoria recentă a lăcașului de cult și despre perioada în care acesta a fost demolat de regimul comunist.

„Biserica noastră este una dintre multe care au fost răstignite la sfârșitul secolului trecut și printre puținele care astăzi poartă semnele răstignirii la vedere. Ceea ce ne aduce aminte că și noi, asemenea lui Hristos, trebuie să ne răstignim pentru aproapele nostru, împlinind porunca iubirii”, a spus preotul.

Biserica a fost demolată în 1984 și reconstruită după Revoluție. Părintele Alexandru Bodoros i-a mulțumit președintelui pentru participarea la slujbă, precum și angajaților Muzeului Național Cotroceni care asigură funcționarea lăcașului atât ca obiectiv turistic, cât și ca spațiu liturgic.

„Biserica, într-adevăr, este cel mai important loc din acest complex și îndrăznesc să spun că, dacă n-ar fi existat ctitoria lui Șerban Cantacuzino aici, poate complexul n-ar fi existat deloc. Și încă o dată li se datorează foarte mult colegilor mei faptul că biserica nu este doar o piesă de muzeu, este într-adevăr o biserică vie, un loc unde credincioșii se întâlnesc cu Hristos”, a încheiat părintele Alexandru Bodoros.

Credincioșii pot avea acces la Biserica Palatului Cotroceni în timpul programului liturgic, prin poarta Administrației Prezidențiale. Pentru intrare este necesară prezentarea unui act de identitate.

În afara programului liturgic, biserica poate fi vizitată în cadrul turului Muzeului Național Cotroceni. Lăcașul poate fi vizitat și în cadrul programului „Porți Deschise la Palatul Cotroceni”, organizat în fiecare weekend.