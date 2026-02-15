Legende ascunse ale Bucureștiului: povești uitate pe care puțini le mai cunosc

Bucureștiul este plin de povești și mistere care au supraviețuit trecerii timpului. De la clădiri emblematice și piețe istorice, până la străzi înguste și mahalale uitate, capitalei României îi sunt atribuite numeroase legende care au supraviețuit mai mult prin tradiția orală decât prin documente oficiale, potrivit bucharest.ro.

Deși multe dintre acestea au fost uitate sau trecute cu vederea, ele conturează o imagine fascinantă a trecutului orașului.

Una dintre cele mai puțin cunoscute povești se leagă de zona Cotroceni. Se spune că, în secolul al XIX-lea, în apropierea actualului Palat Cotroceni exista o serie de tuneluri subterane folosite de boieri și negustori pentru a scăpa de invadatori sau de controlul autorităților otomane.

Aceste galerii se întindeau de la vechiul conac al familiei Ghica până la râul Dâmbovița și erau marcate cu simboluri secrete pe ușile pivnițelor. Puțini bucureșteni știu că multe clădiri vechi din zonă păstrează urme ale acestor intrări secrete, astăzi sigilate sau transformate în depozite.

O altă legendă urbană mai puțin cunoscută îl are în prim-plan pe călugărul Mihai din Mănăstirea Văcărești, cunoscut sub numele de „Sfântul fără nume”. Se spune că, în secolul al XVIII-lea, Mihai apărea în vis locuitorilor din mahalalele din jurul Dâmboviței, avertizându-i de incendii sau invazii iminente.

Într-o serie de relatări păstrate în arhivele bisericești, se menționează că cei care ignorau aceste avertismente se confruntau cu pagube materiale majore. Deși mănăstirea a fost distrusă în timpul epocii comuniste, povestea călugărului protector a rămas vie printre bătrânii cartierului.

Cimitirul Bellu, deși celebru pentru personalitățile înhumate acolo, ascunde și el legende mai puțin cunoscute.

Se spune că în apropierea mormântului unui medic din secolul XIX, căruia localnicii îi spuneau „Doctorul cu ochi de foc”, fantoma acestuia ar fi fost văzută de mai multe ori noaptea, însoțind vizitatorii și avertizându-i de pericole. Martorii susțin că silueta sa lumina calea celor pierduți printre aleile întunecate ale cimitirului.

Străzile Lipscani și Smârdan, astăzi pline de magazine și cafenele, ascund povești de negustori și contrabandiști.

Una dintre legende spune că, în timpul epidemiei de ciumă din secolul al XIX-lea, un negustor curajos ar fi creat o rețea secretă de aprovizionare cu alimente și medicamente pentru săraci, folosind pivnițele și podurile clădirilor vechi. Pentru a nu fi descoperit, el ar fi lăsat mesaje codificate pe ușile magazinelor, pe care doar cei inițiați le puteau descifra.

Nu lipsesc nici poveștile de dragoste și trădare. În Piața Universității, se spune că un student pasionat de literatură s-a îndrăgostit de fiica unui boier influent.

Dragostea lor a fost împiedicată de familia fetei, iar studentul ar fi jurat că fantoma sa va bântui piața până când dragostea adevărată va triumfa. Localnicii povestesc că, uneori, în nopțile liniștite, se aud pași ușori și foșnetul unei rochii de epocă în jurul clădirii Universității.

Chiar și clădirile moderne păstrează umbre din trecut. Blocurile construite în zona Uranus, în urma demolărilor masive din anii 1980, ar fi fost ridicate peste foste mănăstiri și case boierești, iar muncitorii și arhitecții povesteau despre sunete neobișnuite sau apariții ciudate în timpul lucrărilor.

Deși istoria oficială nu menționează aceste fenomene, localnicii le păstrează vie memoria ca pe un capitol misterios al Bucureștiului.