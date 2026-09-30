Disney face noi concedieri. Sute de angajați sunt vizați

Disney elimină aproximativ 300 de locuri de muncă, în principal din departamentele de resurse umane și tehnologie, într-o nouă rundă de reduceri de personal derulată după preluarea funcției de CEO de către Josh D’Amaro. Concedierile au loc la câteva luni după alte restructurări care au afectat sute de angajați din mai multe divizii ale companiei.

Informația a fost relatată de CNBC, care citează o persoană familiarizată cu situația. Sursa citată de CNBC a solicitat anonimatul deoarece nu era autorizată să discute public despre măsurile interne. Noua rundă face parte din efortul Disney de a reduce costurile și de a redirecționa resurse către domeniile în care compania urmărește creșterea.

Potrivit informațiilor disponibile, cele mai multe dintre cele aproximativ 300 de posturi desființate în această rundă sunt în departamentele de resurse umane și tehnologie.

Reducerile afectează atât structuri corporative, cât și anumite divizii ale grupului. Spre deosebire de rundele precedente, actuala restructurare nu vizează în principal studiourile de televiziune și cinematografice, potrivit informațiilor publicate de presa americană.

Noua rundă vine după două etape importante de concedieri anunțate în 2026.

În aprilie, Disney a anunțat eliminarea a aproximativ 1.000 de locuri de muncă. Măsura a fost una dintre primele decizii majore de restructurare după instalarea lui Josh D’Amaro în funcția de director general.

Reducerile au vizat marketingul, studiourile de film și televiziune, ESPN, divizia de produse și tehnologie, precum și anumite funcții corporative. Reorganizarea a venit după consolidarea diviziei de marketing la nivelul companiei.

La momentul respectiv, D’Amaro le-a transmis angajaților că Disney trebuie să își adapteze forța de muncă la schimbările rapide din industrie.

„Având în vedere ritmul rapid al industriilor noastre, trebuie să evaluăm constant cum putem avea o forță de muncă mai agilă și mai bine susținută de tehnologie pentru a răspunde nevoilor viitorului”, a scris D’Amaro într-un mesaj adresat angajaților, citat de Reuters.

O altă rundă de reduceri a avut loc în iulie și a afectat câteva sute de angajați din mai multe structuri ale Disney.

Printre diviziile vizate s-au numărat Pixar, ESPN, Disney Entertainment Television și studiourile Disney. Pixar a fost una dintre unitățile cele mai afectate, iar în zona de televiziune cele mai multe reduceri au fost raportate la National Geographic.

La Pixar, de exemplu, 116 angajați au fost disponibilizați în cadrul restructurării din iulie, potrivit informațiilor obținute de TheWrap.

Compania a indicat în raportările sale financiare că urmărește în continuare reducerea costurilor și eficientizarea operațiunilor.

La rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea al anului fiscal 2026, Disney a prezentat strategia de coordonare a activităților, utilizare comună a datelor și tehnologiei și dezvoltare a unor experiențe integrate pentru consumatori. Compania a publicat raportarea financiară la 5 august 2026.

În acest context, reducerile de personal reprezintă una dintre metodele prin care Disney încearcă să limiteze cheltuielile operaționale și să creeze resurse pentru investiții viitoare.

Disney a oferit, de asemenea, unor directori cu vechime posibilitatea de a opta pentru pensionare anticipată voluntară, ca parte a procesului mai larg de reorganizare.

La finalul anului fiscal 2025, Disney avea aproximativ 231.000 de angajați la nivel global, potrivit datelor citate de Reuters. Prin urmare, noua rundă de aproximativ 300 de concedieri reprezintă o parte relativ redusă din forța totală de muncă a grupului, însă se înscrie într-o serie de restructurări succesive derulate în 2026.

Compania trece printr-o perioadă de transformare a operațiunilor, pe fondul schimbărilor din industria televiziunii și cinematografiei, al concurenței din streaming și al dezvoltării rapide a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. Reuters a inclus aceste evoluții printre factorii care influențează reorganizarea Disney sub noua conducere.