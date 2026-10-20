Social

Gesturi interzise la restaurant. Ce nu trebuie să faci niciodată când atragi atenția chelnerului

Gesturi interzise la restaurant. Ce nu trebuie să faci niciodată când atragi atenția chelneruluiCuplu la restaurant. Sursa foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

La restaurant, modul în care interacționezi cu personalul spune mult despre bunele maniere. Unele gesturi, deși par banale, sunt considerate grosolane și pot strica atmosfera mesei. Iată cele mai importante gesturi interzise și de ce trebuie evitate, potrivit specialiștilor.

Gesturi interzise la restaurant

Cel mai cunoscut gest interzis la un restaurant elegant este pocnitul din degete după chelner. Acest semn este privit ca o formă de superioritate și lipsă de respect față de persoana care te servește.

La fel de nepoliticos este fluieratul sau strigatul pe nume. În orice local decent, aceste practici sunt privite ca inacceptabile.

Nici fluturatul agresiv al mâinii nu este recomandat. Ridicatul mâinii foarte sus, agitatul șervețelului sau gesturile ample atrag atenția negativă și deranjează celelalte mese.

UE schimbă regulile pentru rambursarea biletelor de avion. Ce se întâmplă din 2027
UE schimbă regulile pentru rambursarea biletelor de avion. Ce se întâmplă din 2027
Un glonț pentru prim-ministru! Masonul pe care nu l-au doborât nici cuțitele, nici revolverele
Un glonț pentru prim-ministru! Masonul pe care nu l-au doborât nici cuțitele, nici revolverele

Varianta corectă este discretă: contact vizual, o ușoară ridicare a mâinii sau un semn din cap.

Un alt gest interzis este atingerea chelnerului. Nu se pune mâna pe braț, umăr sau spate pentru a-i atrage atenția. Este considerat invaziv și nepotrivit, indiferent de intenție.

Tacâmurile nu sunt baghetă de dirijor

Și tacâmurile pot transmite mesaje greșite. Gesticulatul cu cuțitul sau furculița în mână, în timp ce vorbești, este nepoliticos.

Restaurant Roma.

Restaurant Roma. Sursa foto iStock

La fel, așezarea tacâmurilor în formă de cruce pe farfurie poate fi interpretată greșit. Când ai terminat de mâncat, cel mai clar semnal este să așezi cuțitul și furculița paralel, pe farfurie.

Cum trebuie să stai la masă, la restaurant

Regula clasică a coate lor pe masă rămâne valabilă în timpul servirii mâncării. Deși s-a mai relaxat în conversație, în momentul în care mănânci, coatele nu au ce căuta pe masă.

Cum atragi atenția corect? Cel mai elegant mod este contactul vizual, urmat de un semn discret. Dacă ai meniul deschis, închiderea lui și așezarea pe masă semnalează că ești gata să comanzi. Un simplu „Scuzați-mă” spus pe un ton normal, când ospătarul trece pe lângă masă, este suficient.

Bunele maniere la restaurant nu țin de rigiditate, ci de respect. Gesturile discrete și politicosul natural fac experiența mai plăcută atât pentru tine, cât și pentru cei care te servesc.

Stiri calde

22:46 - Maia Sandu și Vasile Tofan, mesaje pentru noul premier al României, Luca Niculescu. România poate conta oricând pe noi

22:38 - Șapte ordine de protecție după atacul din Bistrița. Agresorul de 13 ani este monitorizat electronic

22:28 - Netflix lansează filme noi de Crăciun în 2026. Ce producții apar în noiembrie și decembrie

22:20 - Ce scrie presa rusă despre noul premier al României. TASS scoate în evidență vulnerabilitățile Guvernului Niculescu

22:12 - Arhiepiscopul Major Claudiu Lucian Pop, despre rolul Catedralei din Blaj și misiunea Bisericii Greco-Catolice. Mesaju...

22:02 - DIICOT a instituit un nou sechestru, pe 184 imobile, în dosarul NORDIS, evaluate la peste 12 milioane euro

HAI România!

Dosarul ROBOR, explicat de președintele Consiliului Concurenței. Ce se întâmplă cu băncile amendate și ratele românilor

Dosarul ROBOR, explicat de președintele Consiliului Concurenței. Ce se întâmplă cu băncile amendate și ratele românilor

PNRR, între contracte și rezultate. Mihai Tudose cere o evaluare a modului în care au fost folosiți banii

PNRR, între contracte și rezultate. Mihai Tudose cere o evaluare a modului în care au fost folosiți banii

Mihai Tudose, despre problemele lăsate în urmă de Guvernul Bolojan: „Lucrurile vor fi foarte greu de reparat”

Mihai Tudose, despre problemele lăsate în urmă de Guvernul Bolojan: „Lucrurile vor fi foarte greu de reparat”

Proiecte speciale