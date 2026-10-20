La restaurant, modul în care interacționezi cu personalul spune mult despre bunele maniere. Unele gesturi, deși par banale, sunt considerate grosolane și pot strica atmosfera mesei. Iată cele mai importante gesturi interzise și de ce trebuie evitate, potrivit specialiștilor.

Cel mai cunoscut gest interzis la un restaurant elegant este pocnitul din degete după chelner. Acest semn este privit ca o formă de superioritate și lipsă de respect față de persoana care te servește.

La fel de nepoliticos este fluieratul sau strigatul pe nume. În orice local decent, aceste practici sunt privite ca inacceptabile.

Nici fluturatul agresiv al mâinii nu este recomandat. Ridicatul mâinii foarte sus, agitatul șervețelului sau gesturile ample atrag atenția negativă și deranjează celelalte mese.

Varianta corectă este discretă: contact vizual, o ușoară ridicare a mâinii sau un semn din cap.

Un alt gest interzis este atingerea chelnerului. Nu se pune mâna pe braț, umăr sau spate pentru a-i atrage atenția. Este considerat invaziv și nepotrivit, indiferent de intenție.

Și tacâmurile pot transmite mesaje greșite. Gesticulatul cu cuțitul sau furculița în mână, în timp ce vorbești, este nepoliticos.

La fel, așezarea tacâmurilor în formă de cruce pe farfurie poate fi interpretată greșit. Când ai terminat de mâncat, cel mai clar semnal este să așezi cuțitul și furculița paralel, pe farfurie.

Regula clasică a coate lor pe masă rămâne valabilă în timpul servirii mâncării. Deși s-a mai relaxat în conversație, în momentul în care mănânci, coatele nu au ce căuta pe masă.

Cum atragi atenția corect? Cel mai elegant mod este contactul vizual, urmat de un semn discret. Dacă ai meniul deschis, închiderea lui și așezarea pe masă semnalează că ești gata să comanzi. Un simplu „Scuzați-mă” spus pe un ton normal, când ospătarul trece pe lângă masă, este suficient.

Bunele maniere la restaurant nu țin de rigiditate, ci de respect. Gesturile discrete și politicosul natural fac experiența mai plăcută atât pentru tine, cât și pentru cei care te servesc.