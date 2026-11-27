Republica Moldova. Relațiile economice dintre România și Republica Moldova au ajuns la un nivel record. În 2026, valoarea schimburilor comerciale dintre cele două țări va trece, pentru prima dată, de patru miliarde de euro. Suma este de patru ori mai mare decât cea înregistrată în 2013. Astfel, România este principalul partener comercial al Republicii Moldova și una dintre cele mai importante surse de investiții.

Datele au fost prezentate de economistul Veaceslav Ioniță, în analiza sa din 27 noiembrie, realizată în ajunul Zilei Naționale a României. În 2025, schimburile comerciale dintre Republica Moldova și România au însumat 3,78 miliarde de euro. Din această valoare, 3,28 miliarde de euro au reprezentat comerțul cu bunuri.

Economistul susține că România ocupă primul loc între partenerii comerciali ai Republicii Moldova. Relația economică dintre cele două state nu se limitează însă la vânzarea și cumpărarea de produse. Cele două piețe sunt tot mai conectate, iar firmele de pe ambele maluri ale Prutului își extind activitatea.

„România este partenerul nostru comercial numărul unu. Relațiile economice dintre cele două maluri înseamnă însă ceva mai mult decât simple exporturi. Republica Moldova are o integrare economică optimă cu România, la un nivel de 30–33%, cu ușoare variații”, a menționat Veaceslav Ioniță.

Exporturile moldovenești către piața românească au ajuns la aproximativ un miliard de euro. Prin comparație, în 2010, acestea valorau doar 200 de milioane de euro.

Și importurile au crescut considerabil. Republica Moldova cumpără din România produse și resurse în valoare de aproximativ 2,3 miliarde de euro, față de numai 300 de milioane de euro în 2010. O parte importantă din aceste achiziții este reprezentată de resursele energetice.

Legăturile economice sunt vizibile și prin investițiile făcute de companiile din cele două țări. În 2025, valoarea totală a investițiilor reciproce a ajuns la 837 de milioane de euro. Este de aproape zece ori mai mult decât în 2013.

Companiile românești au investit în Republica Moldova aproximativ 659 de milioane de euro. Astfel, capitalul românesc reprezintă aproape 13% din totalul investițiilor străine directe din țara noastră. În 2013, ponderea acestuia era de numai 2,8%.

La rândul lor, companiile moldovenești au început să investească tot mai mult peste Prut. Investițiile acestora în România au ajuns la 178 de milioane de euro.

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, România este principala destinație pentru investițiile moldovenești în străinătate. Din cele aproape 680 de milioane de euro investite de companiile din Republica Moldova peste hotare până în prima jumătate a anului 2026, aproximativ 30% au ajuns pe piața românească.

Cea mai mare apropiere economică dintre România și Republica Moldova se înregistrează în sectorul energetic. Potrivit economistului, nivelul de integrare în acest domeniu a ajuns la 67%.

În 2026, valoarea resurselor energetice importate din România se apropie de 1,8 miliarde de euro. Această evoluție reflectă schimbările importante prin care a trecut sistemul energetic al Republicii Moldova în ultimii ani.

Până în 2021, Republica Moldova cumpăra din România aproape exclusiv produse petroliere. Dependența energetică de piața românească era estimată atunci la 15–25%.

În cazul energiei electrice, livrările din România au început încă din perioada crizei din 1998–1999. Până în 1997, țara noastră nu importa energie electrică din România. Necesarul era acoperit din producția internă, inclusiv de centrala de la Cuciurgan, din regiunea transnistreană, și din livrările Ucrainei.

Situația s-a schimbat atunci când centrala de la Cuciurgan a întrerupt livrările, iar Ucraina le-a redus drastic. În acel moment, România a intervenit pentru a acoperi o parte din necesarul de electricitate al Republicii Moldova.

Importurile comerciale de energie electrică din România au fost reluate la scară largă în 2022. Acest lucru s-a întâmplat după sincronizarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu rețeaua europeană ENTSO-E.

Decizia a venit într-un moment dificil pentru întreaga regiune. Bombardamentele rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au afectat capacitatea acesteia de a livra electricitate, iar Republica Moldova a fost nevoită să găsească rapid alte surse de aprovizionare.

În 2026, România rămâne principalul furnizor extern de energie electrică al Republicii Moldova. Aproximativ 48% din totalul importurilor de electricitate provin din această țară.

Veaceslav Ioniță afirmă că importanța României este cu atât mai mare în perioadele în care Republica Moldova se confruntă cu dificultăți de aprovizionare.

„De fapt, România nu a fost pentru noi atât un furnizor obișnuit de energie electrică, cât un salvator în toate crizele energetice. În plină criză, prima și singura țară care ne salvează este România. Când situația se liniștește, importăm și din alte țări”, a subliniat economistul.

O schimbare importantă s-a produs și pe piața gazelor naturale. În trecut, România avea o contribuție redusă la aprovizionarea Republicii Moldova. Până în 2021, gazele importate de pe piața românească reprezentau doar 3% din total și erau, în principal, gaze lichefiate.

După întreruperea contractului cu Gazprom, în decembrie 2022, Republica Moldova a început să-și diversifice sursele de aprovizionare. În perioada 2023–2024 au fost inițiate achizițiile directe de gaze de pe piața românească.