Restaurantul Asador Etxebarri din Spania ocupă primul loc în clasamentul The World's 50 Best Restaurants, ale cărui rezultate au fost prezentate la Lima, în Peru. În timp ce distincția consolidează prestigiul localului din Țara Bascilor, mai mulți bucătari cunoscuți critică influența competiției asupra industriei gastronomice și eforturile necesare pentru menținerea vizibilității în ierarhie, relatează CNBC.

Restaurantul Asador Etxebarri, situat în Atxondo, Spania, este condus de chef Bittor Arguinzoniz și se remarcă prin preparatele realizate la grătar. Printre specialitățile sale se numără carnea de vită, chorizo preparat în propria bucătărie și mozzarella obținută din laptele bivolițelor crescute de bucătar.

Locul al doilea în clasamentul The World's 50 Best Restaurants a fost ocupat de Gaggan, din Bangkok. Restaurantul condus de chef Gaggan Anand propune o combinație de bucătărie indiană modernă și influențe franceze, thailandeze și japoneze.

Podiumul este completat de Alchemist din Copenhaga, restaurant coordonat de chef Rasmus Munk.

India este din nou reprezentată în top 50, prin două restaurante: Masque, aflat pe poziția 26, și NAAR, clasat pe locul 49.

China continentală are, de asemenea, două localuri în clasament. Meet the Bund, din Shanghai, ocupă locul 21, iar Ru Yuan, din Hangzhou, se află pe poziția 36.

În cadrul evenimentului, celebrul chef spaniol Ferran Adrià, cunoscut pentru restaurantul El Bulli, a primit SevenRooms Icon Award, distincție acordată pentru contribuția sa la gastronomie.

The World's 50 Best Restaurants este unul dintre cele mai influente clasamente din industria gastronomică internațională. Prezența în listă poate determina creșterea rezervărilor și a veniturilor restaurantelor, însă participarea la evenimentele competiției și activitățile de promovare asociate acesteia sunt tot mai contestate.

Ana Roš, chef al restaurantului Hiša Franko din Slovenia, clasat anul acesta pe locul 60, a anunțat că nu va participa la ceremonia organizată în Peru. Bucătăreasa a explicat că preferă să direcționeze resursele către echipă, producători și îmbunătățirea serviciilor pentru clienți.

„În timp, succesul în clasament a ajuns să depindă tot mai mult de vizibilitatea în interiorul sistemului”, a afirmat Roš într-o postare pe Instagram, care a strâns peste 10.400 de aprecieri și a primit reacții favorabile din partea unor bucătari cunoscuți.

Critici la adresa influenței clasamentelor a formulat și Ivan Brehm, proprietarul restaurantului Nouri din Singapore, distins cu o stea Michelin. Acesta a avertizat că ghidurile și ierarhiile gastronomice pot ajunge să influențeze chiar industria pe care o evaluează, prin efectele asupra preferințelor clienților, investițiilor și carierelor bucătarilor aflați la început de drum.

Reprezentanții The World's 50 Best Restaurants au respins acuzațiile privind influența competiției asupra industriei. Organizatorii au precizat că lista reflectă opiniile experților despre experiențele gastronomice și că regulile de vot sunt aceleași în toate regiunile.

Dezbaterea privind rolul clasamentului scoate în evidență diferențele de perspectivă dintre prestigiul internațional asociat unei poziții în top și resursele pe care restaurantele trebuie să le aloce pentru promovare și participarea la evenimentele din industrie.