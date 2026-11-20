UEFA a stabilit, prin tragere la sorți, meciurile din sferturile de finală ale Ligii Națiunilor 2026/2027. Capul de afiș al acestei faze este confruntarea dintre Spania și Franța, două dintre cele mai puternice reprezentative europene, care se vor lupta pentru un loc în semifinale. Alte dueluri interesante sunt Norvegia – Anglia, Țările de Jos – Portugalia și Belgia – Germania.

Tragerea la sorți a avut loc vineri, la sediul UEFA din Nyon, Elveția, după încheierea fazei grupelor. Cele opt echipe calificate au fost repartizate în două urne valorice.

Franța, Germania, Anglia și Portugalia, câștigătoarele grupelor din Liga A, au fost capi de serie. În cealaltă urnă s-au aflat Belgia, Țările de Jos, Spania și Norvegia.

Potrivit regulamentului, câștigătoarele grupelor au fost împerecheate cu echipele clasate pe locul secund în alte grupe, fără posibilitatea ca două reprezentative care s-au întâlnit deja în faza grupelor să joace din nou una împotriva celeilalte.

Cel mai așteptat duel al sferturilor de finală va fi cel dintre Spania și Franța. Cele două naționale s-au confruntat și în semifinalele Cupei Mondiale din 2026, când ibericii au câștigat cu 2-0, pe 14 iulie, la Dallas. Ulterior, Spania a câștigat și finala competiției, disputată împotriva Argentinei.

Campioana mondială en-titre a încheiat pe locul secund Grupa A3, cu 15 puncte, la egalitate cu Anglia. Britanicii au ocupat însă prima poziție după victoria cu 3-2 obținută chiar la Madrid, rezultat care a pus capăt seriei de 43 de meciuri consecutive fără înfrângere a spaniolilor.

Naționala pregătită de Luis de la Fuente a câștigat primele cinci partide din grupă, iar Lamine Yamal a contribuit cu patru goluri și două pase decisive.

Franța, antrenată de Zinedine Zidane, a câștigat Grupa A1, cu 13 puncte, devansând Belgia. Michael Olise a fost unul dintre cei mai eficienți jucători ai formației franceze, cu cinci goluri și două pase decisive.

Francezii au câștigat ultima dată Liga Națiunilor în 2021 și vor încerca să ajungă din nou la turneul final.

Un alt meci care atrage atenția este confruntarea dintre Norvegia și Anglia, în care se vor afla față în față Erling Haaland și Harry Kane.

Norvegienii au terminat pe locul secund în Grupa A4, cu nouă puncte, după un final dramatic al partidei cu Danemarca, câștigată cu 3-2.

Erling Haaland a avut un rol decisiv în calificarea echipei sale, transformând un penalty în prelungirile întâlnirii de la Copenhaga. Atacantul lui Manchester City a încheiat faza grupelor cu șase goluri.

Anglia, pregătită de Thomas Tuchel, a câștigat Grupa A3, cu 15 puncte. Britanicii au obținut cinci victorii în șase partide și au încheiat faza grupelor cu succesul în fața Spaniei, scor 3-2, la Madrid.

Harry Kane a marcat opt goluri, în timp ce Jude Bellingham a oferit șase pase decisive.

Portugalia va juca împotriva Țărilor de Jos într-o altă confruntare importantă a sferturilor de finală.

Reprezentativa neerlandeză a încheiat pe locul secund Grupa A2, cu 11 puncte, la egalitate cu Germania, însă a pierdut prima poziție din cauza rezultatelor directe.

Echipa pregătită de Xavi Hernández a avut un final de grupă cu rezultate contrastante. După victoria categorică, scor 7-0, împotriva Greciei, neerlandezii au pierdut cu 0-5 în fața Germaniei.

Portugalia a câștigat Grupa A4, cu 15 puncte, și intră în faza eliminatorie din postura de campioană en-titre. Formația antrenată de Jorge Jesus a avut un parcurs solid, în ciuda retragerii lui Cristiano Ronaldo din echipa națională, anunțată în luna noiembrie.

Gonçalo Ramos și João Félix au fost principalii marcatori ai portughezilor, fiecare cu câte trei goluri.

Portugalia a câștigat Liga Națiunilor în 2019 și 2025 și urmărește să ajungă pentru a treia oară în finala competiției.

Ultima confruntare din sferturile de finală le va aduce față în față pe Belgia și Germania.

Belgienii au încheiat pe locul secund Grupa A1, cu 12 puncte, după Franța. Calificarea în faza eliminatorie a fost obținută după o victorie clară, scor 4-1, împotriva Italiei, în ultima etapă.

Kevin De Bruyne a contribuit cu trei goluri și două pase decisive la parcursul echipei pregătite de Mark van Bommel.

Germania a câștigat Grupa A2, cu 11 puncte, și a încheiat această fază a competiției cu un succes categoric în fața Țărilor de Jos, scor 5-0. Victoria i-a asigurat primul loc în grupă formației antrenate de Jürgen Klopp.

Florian Wirtz a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai germanilor, cu patru goluri marcate.

Cele patru duble manșe din sferturile de finală ale Ligii Națiunilor sunt programate în perioada 25-30 martie 2027.

Franța, Germania, Anglia și Portugalia, echipele care au câștigat grupele, vor disputa manșele retur pe teren propriu. Adversarele lor vor găzdui primele partide.

Cele patru câștigătoare se vor califica la turneul final, programat între 9 și 13 iunie 2027. Competiția va cuprinde semifinalele, finala mică și finala mare, iar UEFA nu a anunțat încă țara organizatoare.

Tabloul semifinalelor este deja stabilit în funcție de confruntările din sferturi. Câștigătoarea duelului Spania – Franța va întâlni echipa care se impune în partida Țările de Jos – Portugalia.

În cealaltă semifinală vor ajunge învingătoarele din meciurile Belgia – Germania și Norvegia – Anglia.