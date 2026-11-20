România și-a aflat adversara din barajul pentru menținerea în Liga B a UEFA Nations League. Tricolorii vor întâlni reprezentativa Estoniei, în dublă manșă, în martie 2027, după tragerea la sorți organizată vineri, la Nyon, în Elveția. Echipa pregătită de selecționerul României, Gheorghe Hagi, va disputa returul pe teren propriu.

Echipa națională din România a ajuns la baraj după ce a încheiat pe ultimul loc grupa B4 din Liga Națiunilor, din care au mai făcut parte Bosnia și Herțegovina, Suedia și Polonia.

Tricolorii au obținut o singură victorie în cele șase partide disputate, împotriva Poloniei, scor 2-1, în penultima etapă a turneului.

Bilanțul naționalei de fotbal a României a fost completat de cinci înfrângeri: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, 0-6 cu Polonia, 0-1 cu Suedia și 1-2 cu Bosnia și Herțegovina.

Astfel, naționala din România a încheiat grupa cu doar trei puncte și va trebui să câștige dubla cu Estonia pentru a rămâne în eșalonul secund al competiției.

Estonia vine din Liga C, unde a terminat pe locul al doilea în grupa C4, în spatele Islandei. Cele două echipe s-au întâlnit în faza grupelor și în ediții precedente ale competițiilor internaționale, însă barajul din martie va decide situația lor în actuala ediție a Nations League.

Partidele de baraj sunt programate, de principiu, pentru 25 sau 27 martie 2027, turul, respectiv 28 sau 30 martie 2027, returul.

Naționala din România va juca a doua manșă în fața propriilor suporteri, cel mai probabil pe Arena Națională.

În celelalte confruntări pentru menținerea în Liga B, Cipru va întâlni Macedonia de Nord, Insulele Feroe vor juca împotriva Georgiei, iar Belarus va înfrunta Israelul.

Miza este păstrarea locului în Liga B pentru următoarea ediție a competiției. O eventuală înfrângere în dubla manșă ar trimite România în Liga C a Nations League.