Real Madrid și FC Barcelona nu au reușit să ajungă la un acord, miercuri, în cadrul unei ședințe de conciliere din procesul pentru calomnie deschis de gruparea catalană împotriva președintelui madrilenilor, în contextul așa-numitului caz Negreira, a declarat o sursă din interiorul clubului blaugrana, conform Marca.

Demersul juridic a fost inițiat după ce FC Barcelona a formulat, pe 12 iunie, o plângere împotriva lui Florentino Pérez, ca reacție la afirmațiile făcute de acesta în luna mai, prin care sugera că gruparea catalană ar fi încercat să obțină favoruri de arbitraj.

„Scopul acestei cereri este ca domnul Pérez să-şi retragă şi să-şi retracteze anumite declaraţii, ştiind că acestea erau false, calomnioase şi jignitoare pentru imaginea şi reputaţia clubului”, a transmis FC Barcelona în luna iunie.

Gruparea catalană a precizat încă de la început că, dacă etapa de conciliere eșuează, va merge mai departe și va depune o plângere penală. Miercuri, înainte de a cunoaște deznodământul discuțiilor, președintele FC Barcelona, Joan Laporta, a vorbit cu presa despre miza acestui demers.

„Atunci când o persoană face declaraţii, se poate înşela sau poate exagera în alegerea cuvintelor. O audiere de conciliere îi oferă ocazia să-şi corecteze afirmaţiile”, a afirmat Joan Laporta în fața jurnaliștilor.

„Dacă acest lucru nu se întâmplă, înseamnă că a existat o intenţie răuvoitoare şi va trebui să continuăm procedura”, a mai spus liderul catalan, aflat la Baku, înainte de a fi informat asupra rezultatului ședinței.

Nemulțumirea clubului catalan vizează declarațiile rostite de Florentino Pérez pe 12 mai, la o conferință de presă în care a anunțat convocarea alegerilor pentru conducerea clubului Real Madrid, scrutin pe care l-a câștigat ulterior.

Cu acel prilej, președintele madrilen a reluat acuzațiile la adresa rivalilor în dosarul cunoscut drept cazul Negreira. În această anchetă, autoritățile judiciare din Spania investighează presupuse plăți realizate timp de aproape douăzeci de ani de FC Barcelona către firme controlate de José María Enríquez Negreira, fostul vicepreședinte al comitetului de arbitri din fotbalul spaniol.

Magistrații încearcă să lămurească dacă sumele respective au fost folosite pentru a obține avantaje sportive în competiții. FC Barcelona respinge ferm aceste suspiciuni și susține că a plătit exclusiv pentru rapoarte tehnice despre arbitraj.