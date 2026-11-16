Performanță istorică la doar 11 ani: Robert Macovei a devenit triplu campion mondial la Madrid și a intrat în Top 5 sportivi ai competiției

La doar 11 ani, sportivul ieșean Robert Macovei, legitimat la clubul Scorpions Iași, a reușit o performanță de excepție pe scena internațională a artelor marțiale de contact. În cadrul Campionatului Mondial ISKA, desfășurat la Madrid (Spania), tânărul luptător a cucerit trei medalii de aur la categoria sa de vârstă și greutate (11 ani, 40 kg), devenind triplu campion mondial într-o competiție la care au participat peste 2.000 de sportivi din 49 de țări.

Parcursul său din capitala Spaniei ilustrează valorile promovate de campania Nadia10: disciplina timpurie, curajul de a înfrunta cei mai buni adversari din lume și munca riguroasă depusă zi de zi în sala de antrenament pentru a transforma talentul în performanță autentică.

Într-un turneu mondial de anvergură, unde nivelul tehnic și ritmul meciurilor solicită o pregătire fizică și mentală impecabilă, Robert Macovei a dominat toate cele trei probe în care a intrat în ring:

Campion mondial K-1: Primul titlu al competiției de la Madrid, obținut printr-un parcurs fără greșeală.

Campion mondial Muay Thai: O victorie de referință, în urma căreia tânărul sportiv din Iași a atins impresionanta bornă de 102 meciuri oficiale disputate până la vârsta de 11 ani.

Campion mondial Kick Light: Cea de-a treia medalie de aur a turneului, care a consfințit o triplă istorică la nivel juvenil.

Pe lângă cele trei titluri mondiale, organizatorii Campionatului Mondial ISKA l-au desemnat pe Robert Macovei în Top 5 cei mai buni sportivi ai întregii competiții — o recunoaștere rară la nivel juvenil, acordată pentru consistență, tehnică și dominarea categoriei în fața unor adversari din aproape cincizeci de țări.

Reușita lui Robert Macovei se înscrie firesc în misiunea campaniei Nadia10, inițiată pentru a celebra moștenirea primului „10” olimpic din istorie și pentru a aduce în prim-plan tinerii sportivi români care demonstrează că munca susținută și pasiunea pot duce România în topul mondial încă de la vârste fragede.

Succesul de la Madrid confirmă, totodată, valoarea școlii ieșene de kickboxing și pregătirea coordonată de echipa tehnică a clubului Scorpions Iași, condusă de antrenorul Mihai Constantin. În spatele celor trei medalii de aur și al celor peste o sută de meciuri oficiale stau ani de disciplină, respect față de reguli și spirit de echipă — repere esențiale pentru orice tânăr care visează la marea performanță.