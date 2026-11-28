România, record european negativ în materie de șomaj. Aproape o treime dintre tinerii români activi pe piața muncii nu aveau un loc de muncă în trimestrul al doilea din 2026. Potrivit unei analize realizate de Euronews Business pe baza datelor Eurostat, România a înregistrat cea mai mare diferență din Europa între rata șomajului în rândul persoanelor sub 25 de ani și cea a adulților.

Rata șomajului în rândul românilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani a ajuns la 30,7%, plasând România pe poziția a doua în clasamentul celor 35 de state europene analizate de Euronews Business. Singura țară care a înregistrat o rată mai ridicată a fost Bosnia și Herțegovina, cu 32,2%. Macedonia de Nord a ocupat următoarea poziție, cu un procent de 29%.

La nivelul Uniunii Europene, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 15,6%, de aproximativ trei ori mai mare decât în cazul persoanelor cu vârste între 25 și 74 de ani.

România a înregistrat un decalaj de 25,5 puncte procentuale între șomajul în rândul tinerilor și cel al populației adulte, cea mai mare diferență dintre statele europene incluse în analiză.

Rata șomajului în categoria de vârstă 15-24 de ani a fost de 5,9 ori mai ridicată decât cea a adulților. Diferențe considerabile au fost consemnate și în Croația și Marea Britanie, unde raportul dintre cele două categorii de vârstă a fost de cel puțin cinci la unu. Potrivit Fundației Friedrich Ebert, România a înregistrat constant o rată a șomajului în rândul tinerilor superioară mediei comunitare încă din 2007, anul aderării la Uniunea Europeană.

Datele Eurostat pentru 2025 au arătat, de asemenea, că 19,2% dintre românii cu vârste între 15 și 29 de ani nu aveau un loc de muncă și nu urmau nicio formă de educație sau pregătire profesională. Procentul a fost cel mai ridicat din Uniunea Europeană, unde media s-a situat la 11%.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a identificat performanțele școlare slabe printre principalele cauze ale acestei situații.

La polul opus față de România s-au situat Malta și Germania, unde ratele șomajului în categoria de vârstă 15-24 de ani au fost de 6,8%, respectiv 7,3%. Procente mai mici de 10% au fost înregistrate și în Țările de Jos, Elveția și Austria.

În alte economii importante ale Uniunii Europene, indicatorul a fost considerabil mai ridicat. Italia a înregistrat o rată de șomaj în rândul tinerilor de 18,2%, Franța de 21,6%, iar Spania de 23,9%. Sara Elder, reprezentantă a Organizației Internaționale a Muncii, a explicat că sistemele educaționale din Austria, Germania și Elveția facilitează integrarea absolvenților pe piața muncii.

„Acest lucru se vede cel mai clar în sistemele lor de învățământ dual și în programele de ucenicie subvenționate pentru tinerii care urmează domenii tehnice”, a declarat ea.

Specialiștii consideră că diferențele dintre ratele șomajului înregistrate în cele două categorii de vârstă sunt explicabile, într-o anumită măsură, prin lipsa experienței profesionale a tinerilor. Angajatorii preferă adesea candidații cu experiență, în timp ce persoanele aflate la începutul carierei tind să schimbe mai multe locuri de muncă înainte de a găsi o poziție potrivită.

„La fel cum relațiile romantice se destramă mai des când oamenii sunt tineri, la fel se întâmplă și cu relațiile de muncă dintre firme și angajați”, a spus Juan J. Dolado, profesor la Universitatea Carlos III din Madrid.

Potrivit Sarei Elder, o rată a șomajului în rândul tinerilor de două până la trei ori mai mare decât cea a adulților poate fi considerată normală. Depășirea acestui raport indică însă existența unor dificultăți suplimentare în accesarea pieței muncii. Diferențele sunt mai pronunțate în statele în care tinerii își încep activitatea profesională preponderent prin contracte de muncă temporare.

Juan J. Dolado a avertizat că perioadele de angajare foarte scurte și concedierile pot lăsa „cicatrici” în parcursul profesional al tinerilor.