Britanicii își fac rezerve de bani în numerar. Aproximativ 700 de milioane de lire sterline au fost retrase de britanici din bănci și bancomate în ultimele săptămâni, după lansarea unei campanii guvernamentale privind pregătirea populației pentru eventuale situații de criză. Autoritățile de la Londra le-au recomandat cetățenilor să dispună de provizii pentru cel puțin trei zile, potrivit informațiilor publicate vineri, 27 noiembrie, de , potrivit Bloomberg.

Retragerile de numerar din Marea Britanie au crescut după ce Executivul condus de Andy Burnham a lansat, pe 22 octombrie, campania „Be Ready” (n.red. – „Fiți pregătiți”). Inițiativa autorităților britanice vine pe fondul preocupărilor privind securitatea țării și al vulnerabilităților generate de actualul context geopolitic.

Autoritățile le-au recomandat britanicilor să păstreze în locuințe suficiente rezerve de apă, alimente neperisabile și medicamente pentru situații de urgență, care să le ajungă pentru cel puțin 72 de ore.

Pe lista produselor recomandate se află și lanternele, aparatele de radio FM, bateriile de rezervă, precum și banii în numerar.

Campania a fost lansată într-o perioadă în care oficialii britanici și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile de securitate.

Ministrul Apărării, Wes Streeting, care până în primăvara acestui an a ocupat funcția de ministru al Sănătății, a declarat în octombrie că Marea Britanie se confruntă cu „un risc de război mai mare decât în orice alt moment al vieții mele”.

Pe lângă retragerile de numerar, datele privind cumpărăturile efectuate de britanici indică o creștere a cererii pentru mai multe categorii de produse recomandate în situații de urgență.

Conform informațiilor furnizate de Worldpanel by Numerator, vânzările de dezinfectant pentru mâini au înregistrat o creștere de 83%, în timp ce achizițiile de apă îmbuteliată au crescut cu 67%.

Totodată, vânzările de conserve și produse alimentare ambalate în borcane au înregistrat o majorare de 37%.