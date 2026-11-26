Marea Britanie a înaintat joi parlamentului britanic proiectul de lege menit să pună în aplicare noua înțelegere cu Uniunea Europeană în domeniile energiei și comerțului. Cu toate acestea, implementarea efectivă a tratatului cu Bruxellesul rămâne sub semnul întrebării, întrucât nu există încă o înțelegere fermă referitoare la accesul tinerilor din spațiul comunitar în instituțiile de învățământ superior din Regatul Unit, relatează agenția AFP.

Premierul britanic Andy Burnham a bătut palma cu oficialii europeni pe data de 20 noiembrie. În urma discuțiilor, cele două tabere au stabilit să simplifice verificările aplicate exporturilor alimentare britanice, să introducă mai multă flexibilitate în ceea ce privește cotele de emisii de dioxid de carbon și să faciliteze mobilitatea academică.

Aleșii din Camera Comunelor urmează să analizeze documentul legislativ intitulat „Cutting Costs” (reducerea costurilor - n. red.), fiind așteptat un vot favorabil în primă lectură la data de 7 decembrie. Reprezentanții guvernului de la Londra subliniază că acest parteneriat cu blocul comunitar are o importanță capitală pentru redresarea și susținerea economiei britanice.

Chiar dacă Partidul Laburist deține o majoritate solidă în camera inferioară a parlamentului, dezbaterile se anunță tensionate. Reluarea legăturilor strânse cu Uniunea Europeană întâmpină o rezistență puternică din partea opoziției conservatoare, dar și a formațiunii naționaliste Reform UK. Aceasta din urmă este condusă de Nigel Farage, unul dintre principalii artizani ai ieșirii Marii Britanii din UE în urmă cu zece ani.

Noul cadru legislativ vizează integrarea în dreptul intern britanic a unui acord sanitar și fitosanitar (SPS), alături de o armonizare a mecanismelor de tranzacționare a certificatelor de emisii de CO2 (ETS).

Prin instituirea unei zone sanitare comune, guvernată de reguli identice privind siguranța alimentară, autoritățile urmăresc să elimine controalele birocratice și certificatele sanitare din schimburile comerciale bilaterale. Cabinetul condus de Burnham atrage atenția că piața europeană rămâne cel mai important partener comercial al țării, absorbind 58% din totalul exporturilor de alimente ale Regatului Unit.

Totodată, interconectarea piețelor de emisii dintre UE și Marea Britanie ar urma să scutească exportatorii britanici de plata unor taxe europene pe carbon estimate la 6,5 miliarde de lire sterline, echivalentul a 7,8 miliarde de euro.

Proiectul de acord include și o măsură de siguranță financiară: în eventualitatea în care una dintre părți decide să denunțe înțelegerea în primii zece ani de la aplicare, aceasta va fi obligată să suporte costurile pentru refacerea infrastructurii de control vamal și la frontieră care a fost desființată. În replică, Nigel Farage și Alex Burghart, viceliderul Partidului Conservator, au avertizat deja că vor anula acest tratat imediat ce vor reveni la guvernare.

În paralel, discuțiile referitoare la nivelul taxelor de școlarizare pentru studenții europeni înscriși la universitățile britanice se vor prelungi cu încă șase luni. Oficialii de la Bruxelles insistă însă că acest capitol este indisolubil legat de restul pachetului de măsuri convenite.