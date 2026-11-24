Europarlamentarul liberal Virgil Popescu lansează un apel public către colegii săi social-democrați din Parlamentul European, solicitându-le să voteze, în ședința de joi, în favoarea amânării cu doi ani a noilor reglementări europene referitoare la monitorizarea și raportarea emisiilor de metan. Măsura vizează direct producătorii și importatorii de petrol, gaze naturale și cărbune, iar miza principală o reprezintă evitarea unor scumpiri la energie pentru populație și mediul de afaceri.

Printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, fostul ministru al Energiei atrage atenția că decizia de joi din legislativul european depășește sfera birocratică și va influența în mod direct bugetele gospodăriilor din România. Liberalul îi îndeamnă pe reprezentanții stângii europene să susțină demersul inițiat și sprijinit deja de Partidul Popular European.

”Vot important pentru facturile românilor! Fac apel la europarlamentarii social-democraţi să susţină joi propunerea de amânare cu doi ani a aplicării normelor privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de metan pentru producătorii şi importatorii de petrol, gaze şi cărbune. Nu este un vot tehnic, ci unul cu impact direct asupra consumatorilor de energie. Miza este protejarea cetăţenilor şi a companiilor de noi costuri, care s-ar putea reflecta în facturi mai mari. Este un vot important, iar europarlamentarii social-democraţi ar trebui să se alăture majorităţii deja formate în jurul PPE”, spune Virgil Popescu pe Facebook.

Din postura sa de negociator al Grupului PPE în cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) pe tema Regulamentului privind metanul, eurodeputatul PNL a militat constant pentru stabilirea unui calendar fezabil de implementare a noilor obligații. Obiectivul urmărit în negocierile de la Bruxelles a fost menținerea securității aprovizionării cu energie și ferirea consumatorilor casnici și industriali de un nou val de scumpiri, în contextul în care infrastructura energetică autohtonă are particularități aparte.

”România are peste 50.000 de puţuri. Aplicarea acestor cerinţe fără o perioadă de adaptare suficientă ar genera costuri suplimentare pentru producători, care s-ar putea transfera, în cele din urmă, în facturile consumatorilor. Amânarea cu doi ani le-ar permite companiilor să se adapteze, să beneficieze de tehnologii mai bine dezvoltate şi mai accesibile şi să direcţioneze resursele financiare către investiţiile de care sectorul energetic are nevoie”, menţionează Virgil Popescu.

În finalul mesajului său, reprezentantul României în Parlamentul European își exprimă speranța că toți aleșii români, indiferent de familia politică din care fac parte, vor acționa unitar pentru a apăra competitivitatea economică a țării și puterea de cumpărare a cetățenilor.

”Sunt încrezător că joi, la vot, toţi europarlamentarii români vor pune pe primul loc interesele cetăţenilor şi ale economiei României. Avem nevoie de voturi pentru protejarea consumatorilor, pentru competitivitate şi pentru facturi mai mici! Grupul PPE a susţinut şi susţine aceste modificări”, subliniază eurodeputatul PNL.