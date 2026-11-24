Românii intră în iarnă cu cheltuieli mai mari. Din 1 ianuarie 2027, energia electrică costă mai mult pentru o parte dintre gospodării, iar cheltuielile de întreținere sunt deja ridicate în decembrie.

Unul dintre marii furnizori, PPC Energie, a început să le trimită clienților un mesaj prin care îi anunță că prețul din serviciul universal urcă. Kilowatt-ora, care costă acum 1,65 lei cu TVA inclus, va ajunge la 1,96 lei. Diferența este de 31 de bani pe kWh, deci o scumpire de aproape 19%, apropiată de pragul de 20% care circulă în presă.

Creșterea se aplică doar celor rămași în serviciul universal. Cine are contract pe piața liberă plătește prețul din oferta lui, iar acesta poate fi mai mare sau mai mic. Dacă perioada de facturare se întinde peste sfârșitul anului, consumul se calculează pe zile, cu fiecare tarif pe perioada lui. Prima factură din 2027 va arăta așadar o creștere parțială.

Estimările de mai jos pornesc de la cele două tarife și de la consumuri lunare orientative. Ele arată doar costul energiei, fără celelalte componente ale facturii.

-O garsonieră cu un consum de 100 kWh ar plăti aproximativ 196 de lei, față de 165 acum, cu circa 31 de lei mai mult.

-Un apartament cu două camere, la 150 kWh, ar ajunge la aproximativ 294 de lei, de la 247,50 lei, adică un plus de circa 46,50 lei.

-La trei camere, cu 200 kWh, factura ar urca de la 330 la aproximativ 392 de lei, cu circa 62 de lei mai mult.

-Un apartament cu patru camere, la 250 kWh, ar plăti aproximativ 490 de lei în loc de 412,50, adică cu circa 77,50 lei mai mult.

-O casă cu un consum de 300 kWh ar vedea factura crescând de la 495 la aproximativ 588 de lei, cu circa 93 de lei în plus.

Scumpirea vine după încheierea plafonării prețurilor și trecerea completă la piața liberă. Furnizorul invocă și așteptările privind prețul gazelor și evoluția cursului valutar. Specialiștii anticipează scumpiri la curent pe parcursul iernii și al primăverii, chiar dacă se așteaptă ca reactorul de la Cernavodă să revină în funcțiune. La gaze, autoritățile vorbesc despre prețuri stabile în această iarnă.

În luna decembrie, cheltuielile de bloc cresc din cauza încălzirii. Conform estimărilor, o garsonieră poate ajunge la 450-650 de lei, un apartament cu două camere la 650-900 de lei, unul cu trei camere la 850-1.200 de lei, iar unul cu patru camere la 1.100-1.500 de lei. Sumele sunt orientative și diferă mult de la un bloc la altul, în funcție de tipul de încălzire, de consumul de apă caldă și de restanțe.

Este recomandată verificarea tarifului și a perioadei de valabilitate a acestuia în contract sau pe factură. Compararea ofertelor furnizorilor trebuie să țină cont și de clauzele referitoare la modificarea prețului, deoarece unele contracte permit ajustări în anumite condiții. Transmiterea indexului contorului în termenul stabilit ajută la evitarea facturilor calculate pe baza unui consum estimat. De asemenea, reducerea consumului în orele de vârf și verificarea aparatelor cu un consum ridicat de energie, precum boilerele și radiatoarele electrice, pot contribui la diminuarea costurilor.