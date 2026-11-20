Trei zodii din horoscopul chinezesc ar trebui să acorde mai multă atenție stării de sănătate pe 21 noiembrie 2026. Șarpele, Maimuța și Calul se află sub influențe astrologice considerate solicitante în această perioadă, iar previziunile pentru luna noiembrie recomandă mai multă odihnă și prudență în privința efortului fizic.

Potrivit publicațiilor internaționale care analizează astrologia chinezească, luna noiembrie 2026 aduce o perioadă mai dificilă pentru anumite semne. Schimbarea energetică asociată începutului lunii Pig (7 noiembrie) este considerată un moment care favorizează încetinirea ritmului și protejarea resurselor fizice.

Iată cele trei zodii care ar trebui să fie mai prudente.

Persoanele născute în anii Șarpelui ar putea traversa o perioadă solicitantă. Potrivit publicației AstroBazi, această zodie se află în opoziție directă cu energia lunii Pig, o configurație interpretată în astrologia chinezească drept una dintre cele mai tensionate ale perioadei.

Previziunile pentru noiembrie indică necesitatea unei atenții sporite asupra somnului, circulației și menținerii unei temperaturi corporale confortabile. Odihna și evitarea suprasolicitării sunt recomandările asociate acestei perioade.

Pe 21 noiembrie, calendarul astrologic chinezesc indică o zi a Porcului, care intră în conflict cu semnul Șarpelui. Această asociere întărește avertismentul astrologic pentru persoanele născute sub acest semn.

Pentru Maimuță, luna noiembrie vine cu o relație astrologică nefavorabilă față de semnul Porcului. AstroBazi descrie această combinație ca pe o relație de tip Harm, asociată cu pierderea treptată a energiei și dificultăți care se acumulează.

În ceea ce privește sănătatea, previziunile menționează sensibilitatea sistemului respirator, uscăciunea pielii și oboseala provocată de eforturile prelungite.

Persoanele născute în anii Maimuței ar trebui să evite să își încarce excesiv programul și să acorde atenție perioadelor de recuperare.

Calul se află într-o situație astrologică aparte în 2026, deoarece anul este guvernat chiar de acest semn. Potrivit interpretărilor tradiționale, anul propriei zodii poate aduce perioade de instabilitate și solicitare.

Publicația taiwaneză TVBS World a prezentat previziunile expertului în folclor și astrologie Yang Teng-ke, potrivit cărora persoanele născute în anul Calului ar trebui să acorde atenție răcelilor, problemelor digestive și afecțiunilor stomacului și splinei.

O altă analiză publicată de AstroBazi pentru noiembrie recomandă reducerea ritmului de lucru, menținerea unui program regulat de somn și evitarea efortului excesiv.

Pentru 21 noiembrie, recomandarea astrologică este să nu ignore semnele de oboseală și să își rezerve suficient timp pentru recuperare.

Previziunile astrologice sunt interpretări tradiționale și nu reprezintă prognoze medicale. Ele nu pot anticipa apariția unei boli și nu înlocuiesc consultațiile sau recomandările medicilor.

Pentru persoanele născute sub semnele Șarpelui, Maimuței și Calului, mesajul astrologic al zilei de 21 noiembrie este unul de prudență: odihnă suficientă, atenție la alimentație și evitarea suprasolicitării.