Consiliul Concurenței a autorizat, cu anumite condiții, tranzacția prin care grupul Premier Energy preia Distribuție Energie Oltenia (DEO). Aprobarea vine după ce autoritatea a identificat riscuri legate de posibilitatea favorizării furnizorului afiliat, în detrimentul competitorilor. Pentru a preveni eventualele practici anticoncurențiale, compania și-a asumat mai multe obligații valabile timp de doi ani. Sursa: Consiliul Concurenței.

Tranzacția presupune integrarea activității de furnizare a energiei electrice, desfășurată de Premier Energy Furnizare S.A., cu activitatea de distribuție gestionată de Distribuție Energie Oltenia.

DEO deține monopolul distribuției de energie electrică în șapte județe din sud-vestul României. În urma evaluării, autoritatea de concurență a constatat că noua structură ar putea beneficia de informațiile și avantajele operaționale rezultate din controlul asupra distribuitorului pentru a favoriza furnizorul din același grup.

Potrivit Consiliului Concurenței, o asemenea practică ar putea afecta capacitatea celorlalți furnizori de a atrage clienți sau de a-i păstra pe cei existenți, diminuând astfel concurența pe piața energiei electrice.

Printre angajamentele asumate de Premier Energy se numără interdicția temporară de a formula contraoferte pentru clienții care își exprimă intenția de a trece la un alt furnizor.

Măsura urmărește să faciliteze schimbarea furnizorului și să le ofere consumatorilor posibilitatea de a lua o decizie fără intervenții comerciale suplimentare din partea companiei.

Restricția nu se aplică însă ofertelor promoționale destinate unor categorii de clienți, chiar dacă printre acestea se regăsesc și persoane care intenționează să schimbe furnizorul.

Un alt angajament important vizează interzicerea utilizării informațiilor comerciale sensibile obținute prin activitatea de distribuție. Totodată, compania trebuie să asigure un tratament nediscriminatoriu tuturor furnizorilor de energie electrică.

Potrivit documentului, angajamentele prevăd:

Menținerea rolului strict tehnic al DEO în procesul de schimbare a furnizorului;

Asigurarea accesului egal al furnizorilor la sistemele informatice și la funcționalitățile distribuitorului;

Interzicerea utilizării informațiilor comerciale sensibile;

Aplicarea unui tratament nediscriminatoriu furnizorilor concurenți;

Dizolvarea societății de servicii comune Evryo Power.

Consiliul Concurenței a colaborat cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru evaluarea angajamentelor propuse de Premier Energy.

Respectarea obligațiilor va fi urmărită de un mandatar independent, desemnat de Consiliul Concurenței, pe o perioadă de doi ani.

Autoritatea mai arată că aceste măsuri se adaugă obligațiilor legale privind separarea activităților de distribuție și furnizare a energiei electrice, cunoscute sub denumirea de unbundling. Respectarea acestor reguli intră în atribuțiile ANRE.

Potrivit Legii concurenței, nerespectarea obligațiilor, condițiilor sau măsurilor impuse printr-o decizie a Consiliului Concurenței poate fi sancționată cu o amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior aplicării sancțiunii.

Decizia de autorizare condiționată a tranzacției urmează să fie publicată pe site-ul Consiliului Concurenței, după eliminarea informațiilor confidențiale.