România avea, la finalul lunii septembrie, 394.868 de prosumatori racordați la rețeaua electrică, cu o putere instalată totală de 4.389,69 MW, potrivit datelor prezentate de fostul ministru al Energiei Virgil Popescu. Numărul acestora a crescut cu 9.077 față de luna august, iar puterea instalată depășește de peste trei ori capacitatea celor două reactoare nucleare de la Cernavodă.

Dintre prosumatorii înregistrați, 357.148 sunt persoane fizice, iar 37.720 sunt companii. Astfel, într-o singură lună, peste 9.000 de gospodării și firme au început să producă energie electrică pentru propriul consum și să poată livra surplusul în rețea.

Într-o postare publicată pe Facebook, Virgil Popescu a pus creșterea numărului de prosumatori în legătură cu modificările legislative adoptate în decembrie 2021, în perioada în care ocupa funcția de ministru al Energiei.

„Atunci erau câteva sute de prosumatori. Azi sunt aproape 400.000”, a scris fostul ministru, referindu-se la ordonanța de urgență prin care au fost schimbate regulile de compensare a energiei produse de micii producători.

Potrivit lui Popescu, prin acea ordonanță, prosumatorii cu instalații de până la 200 kW au beneficiat de compensare cantitativă. Practic, energia electrică livrată în rețea poate fi compensată cu energia consumată ulterior. Totodată, pragul de putere până la care prosumatorii pot beneficia de mecanismul de vânzare a surplusului a fost majorat de la 100 la 400 kW.

Fostul ministru atrage atenția că principala problemă rămâne stocarea energiei. Panourile fotovoltaice produc în timpul zilei, însă consumul gospodăriilor este adesea mai ridicat seara, când instalațiile nu mai generează electricitate.

Din totalul celor 394.868 de prosumatori, 156.548 au instalate și baterii de stocare. Ceilalți aproximativ 238.000 dețin sisteme fără baterii, ceea ce înseamnă că livrează surplusul în rețea în timpul zilei și preiau energie atunci când producția fotovoltaică scade.

„Restul, aproximativ 238.000, dau energia în rețea la prânz, când e multă și ieftină, și o iau înapoi seara, când e puțină și scumpă”, a explicat Virgil Popescu.

Acesta consideră că dezvoltarea capacităților de stocare trebuie să devină o prioritate și indică două direcții: finanțarea instalării bateriilor și simplificarea procedurilor de autorizare.

În ceea ce privește finanțarea, Popescu a menționat programul Administrației Fondului pentru Mediu, pentru care înscrierile urmau să înceapă în ziua publicării mesajului său. Programul are un buget de 400 de milioane de lei și prevede un sprijin de maximum 15.000 de lei pentru fiecare sistem de stocare.

Potrivit calculelor prezentate de fostul ministru, bugetul ar putea acoperi aproximativ 26.700 de baterii, adică echivalentul a circa unuia din nouă prosumatori care nu au în prezent un asemenea echipament.

A doua direcție vizează accelerarea autorizării. Popescu a amintit acordul provizoriu la care Parlamentul European și Consiliul au ajuns pe 18 noiembrie, privind simplificarea și grăbirea procedurilor pentru proiectele de energie regenerabilă, rețele și capacități de stocare.

Printre prevederile menționate se numără creșterea de la 100 la 200 kW a pragului pentru instalațiile solare mici și bateriile care necesită autorizație, precum și stabilirea unui termen de cel mult trei luni pentru racordarea la rețea.

Virgil Popescu a precizat că a lucrat la acest dosar în calitate de raportor din umbră al Partidului Popular European pentru avizul Comisiei de mediu.

„Energia produsă acasă contează cu adevărat abia când o putem folosi și seara”, a concluzionat fostul ministru, subliniind rolul pe care stocarea îl poate avea în valorificarea energiei generate de prosumatori.