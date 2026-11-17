Persoanele fizice care dețin instalații de panouri fotovoltaice și produc energie electrică pentru propriul consum se pot înscrie, începând din 20 noiembrie 2026, în programul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) destinat achiziției și instalării sistemelor de stocare a energiei - baterii.

Finanțarea acordată de stat poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect, cu condiția ca beneficiarii să suporte o parte din costuri.

Potrivit Ministerului Mediului, perioada de depunere a cererilor începe pe 20 noiembrie, la ora 10:00, și se încheie pe 25 noiembrie, la ora 23:59.

Programul urmărește să îi ajute pe prosumatori să păstreze energia produsă de panourile fotovoltaice și neconsumată imediat, pentru a o utiliza ulterior, atunci când gospodăria are nevoie.

AFM va acoperi cel mult 75% din valoarea totală eligibilă a investiției, fără a depăși plafonul de 15.000 de lei, TVA inclus. Diferența va fi achitată de beneficiar. În cadrul programului, costul maxim eligibil pentru sistemul de stocare este stabilit la 1.500 de lei pentru fiecare kWh, TVA inclus.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a anunțat că ghidul de finanțare a fost publicat în Monitorul Oficial, iar înscrierea instalatorilor a început deja, pe 16 noiembrie. Până marți, 376 de firme se înscriseseră în program.

O particularitate a acestei sesiuni este că selecția beneficiarilor nu se va face în funcție de ordinea depunerii cererilor, ci pe baza unui punctaj. Evaluarea proiectelor va lua în calcul trei criterii, punctajul maxim fiind de 100 de puncte.

Capacitatea bateriei poate aduce până la 40 de puncte, pragul pentru punctajul maxim fiind stabilit la 15 kWh. Contribuția financiară proprie este evaluată cu maximum 35 de puncte, punctajul maxim fiind acordat pentru o contribuție de cel puțin 15.000 de lei.

Alte 25 de puncte sunt acordate solicitanților care nu au mai beneficiat de finanțări publice pentru sisteme de stocare. Ministerul precizează însă că pot participa și persoanele care au primit anterior un astfel de sprijin, dacă noua investiție este distinctă de proiectul finanțat anterior.

Prin program, autoritățile urmăresc să încurajeze utilizarea energiei produse în gospodării și să reducă dependența prosumatorilor de energia cumpărată din rețeaua electrică.