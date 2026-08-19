Persoanele fizice care au deja statut de prosumatori și vor să își monteze baterii pentru stocarea energiei produse de panourile fotovoltaice vor putea accesa o nouă schemă de finanțare pregătită de Administrația Fondului pentru Mediu.

Ghidul programului se află în consultare publică și stabilește o finanțare nerambursabilă de maximum 75% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 15.000 de lei, TVA inclusă.

Programul nu se adresează oricărei persoane care are panouri solare. La momentul înscrierii, solicitantul trebuie să aibă deja calitatea de prosumator și să poată demonstra acest lucru prin documentele solicitate de AFM. În plus, trebuie să nu aibă datorii restante către bugetul de stat sau bugetele locale relevante.

O condiție importantă vizează și activitățile economice desfășurate la locul unde va fi instalată bateria. Solicitantul nu trebuie să aibă acolo sediul unei entități care desfășoară activități economice sau profesionale și nici să desfășoare astfel de activități în spațiul respectiv. Există o excepție atunci când consumul aferent activității economice este contorizat separat de cel al locuinței.

Finanțarea AFM poate reprezenta cel mult 75% din valoarea eligibilă a proiectului, însă limita absolută este de 15.000 de lei, cu TVA. Restul costurilor trebuie suportate de beneficiar, contribuția proprie fiind de minimum 25%.

Ghidul stabilește și un cost eligibil maxim de 1.250 de lei pentru fiecare kWh de capacitate instalată. Dacă investiția depășește suma aprobată, AFM nu suplimentează finanțarea, iar diferența rămâne în sarcina beneficiarului.

Sistemul finanțat trebuie să aibă o capacitate de cel puțin 12 kWh. Sunt eligibile achiziția bateriei, instalarea, punerea în funcțiune și TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Echipamentul trebuie să fie nou și compatibil cu instalația fotovoltaică existentă. Ghidul acceptă, printre altele, tehnologii Li-Ion, LiFePO4 și Na-Ion, precum și alte tehnologii echivalente care nu folosesc plumb. Bateriile de tip plumb-acid sunt excluse.

Sistemul trebuie să beneficieze de o garanție de minimum cinci ani și să aibă cel puțin 3.000 de cicluri. Componentele trebuie, de asemenea, să fie certificate de un organism acreditat.

Un alt aspect care trebuie verificat înainte de înscriere este existența unui invertor hibrid compatibil. Dacă instalația existentă nu are un asemenea echipament, acesta poate fi montat până la punerea în funcțiune a bateriei, însă cheltuielile sunt eligibile numai dacă sunt realizate după aprobarea finanțării.

Dosarul se depune prin aplicația AFM, iar prosumatorul poate participa o singură dată într-o sesiune și pentru un singur sistem de stocare. Printre documentele cerute se numără actul de identitate, certificatele fiscale, contractul de prosumator, certificatul de racordare și o factură de energie electrică emisă cu cel mult trei luni înainte de depunere.

Selecția nu se face exclusiv după principiul „primul venit, primul servit”. Aplicația acordă un punctaj de maximum 100 de puncte. Contribuția proprie poate aduce până la 40 de puncte, capacitatea bateriei până la 40 de puncte, iar puterea instalației fotovoltaice până la 20 de puncte.

În cazul unui punctaj egal, departajarea se face în funcție de valoarea contribuției proprii, capacitatea bateriei, puterea instalației fotovoltaice și, în cele din urmă, data și ora înscrierii.

AFM verifică eligibilitatea solicitantului și a proiectului. Dacă apar neclarități, autoritatea poate solicita clarificări o singură dată, iar solicitantul are maximum 10 zile pentru a răspunde. Lipsa unui document, expirarea acestuia sau nerespectarea criteriilor poate duce la respingerea cererii. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la publicarea listelor.

După aprobare începe o altă etapă importantă: alegerea instalatorului. Beneficiarul are 90 de zile de la publicarea listei pentru a selecta un instalator validat. Dacă acesta nu preia solicitantul în termen de cinci zile, poate fi ales un alt instalator. Ghidul permite și cel mult două transferuri către alți instalatori în interiorul perioadei de 90 de zile.

Investiția trebuie finalizată în maximum 12 luni de la publicarea listei beneficiarilor aprobați. Termenul poate ajunge la 18 luni dacă bateria a fost instalată, iar în primele 12 luni a fost solicitată actualizarea certificatului de racordare.

AFM nu plătește în avans și nu decontează facturi care reprezintă avansuri către furnizori. Plata se face pe baza documentelor transmise de instalator, iar, dacă dosarul de decontare este complet și există fonduri disponibile, plata către instalator poate fi efectuată în maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

Nici după instalarea bateriei nu dispar obligațiile beneficiarului. Urmează o perioadă de monitorizare de un an, calculată de la emiterea certificatului de racordare actualizat. În acest interval, sistemul trebuie menținut în funcțiune, iar reprezentanții AFM și ai altor instituții abilitate pot efectua verificări. Beneficiarul trebuie să permită inclusiv colectarea datelor privind energia stocată, consumată sau livrată în rețea și să transmită documentele solicitate în cel mult 15 zile.

O eventuală vânzare a locuinței nu înlătură automat obligațiile asumate prin program. Noul proprietar trebuie informat despre situația investiției, iar obligațiile pot fi preluate de acesta. În cazul refuzului, ghidul prevede inclusiv posibilitatea recuperării finanțării acordate.

Prin urmare, pentru prosumatori, finanțarea poate reduce semnificativ costul unei baterii, dar accesarea banilor presupune respectarea atentă a tuturor etapelor: eligibilitate, documente, punctaj, aprobare, alegerea instalatorului, montaj, actualizarea certificatului de racordare și monitorizare. Nerespectarea condițiilor poate duce nu doar la respingerea proiectului, ci, în anumite situații, și la recuperarea sumelor deja acordate.