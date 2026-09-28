Fostul președinte francez François Hollande a declarat că ar putea candida la alegerile prezidențiale din 2027, însă numai dacă va considera că are șanse reale să ajungă în turul al doilea și să câștige scrutinul, potrivit Reuters. Hollande, care a condus Franța între 2012 și 2017, a făcut declarația într-un interviu acordat cotidianului italian La Repubblica, publicat luni, 28 septembrie.

În vârstă de 72 de ani, Hollande nu și-a anunțat candidatura și a subliniat că o eventuală revenire în cursa prezidențială ar depinde de existența unor „circumstanțe excepționale”. Declarațiile sale apar într-un moment în care sondajele pentru scrutinul din 2027 indică un peisaj politic fragmentat, cu Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon și Édouard Philippe în prim-planul principalelor scenarii testate.

François Hollande a explicat pentru La Repubblica că statutul de fost șef al statului face ca o nouă candidatură să necesite o analiză atentă.

„A candida la președinție nu este o decizie care să fie luată cu ușurință, cu atât mai mult pentru un fost șef de stat ca mine”, a declarat Hollande, potrivit Reuters.

Fostul președinte a precizat că ar lua în calcul intrarea în cursă numai în condiții speciale și dacă ar exista o perspectivă realistă de a ajunge în turul al doilea și, ulterior, de a câștiga alegerile. Prin urmare, declarația nu reprezintă un anunț oficial de candidatură, ci lasă deschisă posibilitatea unei decizii ulterioare.

Alegerile prezidențiale franceze sunt programate pentru primăvara anului 2027, când se va încheia mandatul lui Emmanuel Macron, care nu poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv.

Declarațiile lui Hollande vin într-un context în care sondajele publicate în septembrie arată o competiție puternică între mai multe zone politice.

Cea mai recentă cercetare Cluster17, realizată pentru Politico în perioada 15-16 septembrie, pe un eșantion de 1.943 de persoane, testa mai multe configurații pentru primul tur. În scenariul cu Édouard Philippe, Marine Le Pen era indicată la 30,8%, Jean-Luc Mélenchon la 19,1%, iar Philippe la 18,8%.

Alte sondaje recente au indicat, de asemenea, procente diferite în funcție de candidații incluși în scenariu. Un studiu Ipsos BVA realizat pentru Le Parisien și publicat la 5 septembrie o plasa pe Marine Le Pen între 34% și 36% în configurațiile testate.

Sondajele trebuie interpretate ca măsurători ale intențiilor de vot la momentul realizării lor, nu ca rezultate ale alegerilor. Campania pentru scrutinul din 2027 nu este încă în desfășurare în forma unei competiții prezidențiale definitive, iar lista finală a candidaților nu este stabilită.

În scenariile publicate în ultimele săptămâni, fostul premier Édouard Philippe apare frecvent printre candidații cu cele mai mari procente din zona de centru-dreapta.

Sondajul Cluster17 din 15-16 septembrie îl plasa la 18,8%, foarte aproape de Mélenchon, în scenariul în care cei doi erau testați împreună. În alte cercetări, Philippe a obținut procente diferite, în funcție de configurația electorală și de candidații incluși.

Pentru Hollande, eventuala revenire în cursa prezidențială ar avea loc, astfel, într-un spațiu politic în care candidaturile socialiste și de centru sunt deja concurate de mai multe formațiuni.

În interviul acordat publicației italiene, fostul președinte francez a vorbit și despre schimbările geopolitice care, în opinia sa, diferențiază Franța din 2026 de țara pe care a condus-o în perioada 2012-2017.

„Franța anului 2027 seamănă puțin cu cea pe care am guvernat-o. Ne confruntăm cu o lume mai amenințătoare, mai periculoasă și mai dură și cu un continent european care a devenit o țintă pentru puteri precum Statele Unite, China și Rusia. Europa se confruntă cu o criză existențială”, a afirmat Hollande.

Declarațiile sale plasează eventualitatea unei candidaturi și în contextul mai larg al schimbărilor din politica europeană și al relațiilor dintre Uniunea Europeană și marile puteri.

François Hollande nu a confirmat că va intra în cursa pentru Palatul Élysée în 2027. Mesajul transmis este condiționat de evoluția situației politice și, în special, de existența unor șanse pe care fostul președinte le-ar considera reale pentru calificarea în turul al doilea și câștigarea alegerilor.

Până la stabilirea oficială a candidaturilor, sondajele reflectă doar raporturile de forțe măsurate în prezent, iar configurația electorală se poate modifica în perioada premergătoare scrutinului.