Emmanuel Macron a declarat că nu exclude o eventuală revenire în cursa pentru președinția Franței în 2032, după ce actualul său mandat se va încheia în mai 2027. Constituția îi interzice un al treilea mandat consecutiv, însă nu îl împiedică să candideze din nou după o pauză, relatează Le Parisien

Emmanuel Macron a lăsat deschisă posibilitatea unei reveniri la alegerile prezidențiale din 2032, deși în mai 2027 își va încheia al doilea mandat la Palatul Élysée.

Președintele francez a fost întrebat de revista americană Variety, cu ocazia Summitului Lumière de la Saint-Paul-de-Vence, dacă ar putea reveni în cursa pentru președinție după scrutinul din 2027. Macron a izbucnit în râs înainte de a răspunde, apoi a spus că nu exclude acest scenariu.

Actuala Constituție a Franței îi permite unui președinte să exercite cel mult două mandate consecutive.

„Să fim clari: conform Constituției noastre, ai dreptul la două mandate consecutive. Așadar, îmi voi încheia mandatul în luna mai a anului viitor, iar poporul francez va alege pe altcineva” în 2027, a declarat el.

Macron a continuat însă fără să închidă posibilitatea unei reveniri ulterioare.

„Dar nu exclud nimic. Este destul de neobișnuit să revin, dar vom vedea. Viața este plină de surprize, uneori mai mult decât filmele”, a adăugat Președintele francez .

Declarația nu reprezintă un anunț de candidatură pentru 2032, ci menținerea deschisă a acestui scenariu. Din punct de vedere juridic, o asemenea candidatură ar fi posibilă, deoarece limita constituțională se referă la două mandate consecutive.

Emmanuel Macron fusese întrebat și anterior despre planurile sale după încheierea celui de-al doilea mandat. Într-un interviu cu cetățeni francezi, difuzat de TF1 în mai 2025, președintele nu oferise un răspuns clar despre o posibilă candidatură viitoare.

„Mă gândesc în fiecare zi la țara noastră. Voi merge până la capăt și abia atunci vă voi putea răspunde. Astăzi, nu m-am gândit la asta. ”

Declarația făcută acum păstrează aceeași incertitudine, chiar dacă Macron vorbește mai direct despre posibilitatea unei reveniri.

Contactat de Le Parisien, anturajul lui Emmanuel Macron a susținut că declarația nu reprezintă o schimbare de poziție.

„Nu este nimic nou. El spune că, sincer, o revenire este neobișnuită, dar că viața este plină de imaginație.”

Macron va deveni primul președinte al celei de-a V-a Republici care nu poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv după ce a exercitat două mandate la rând.

Regula care îl împiedică pe Emmanuel Macron să candideze din nou în 2027 a fost introdusă prin reforma constituțională din 2008, în perioada președintelui Nicolas Sarkozy. De atunci, în Franța, nicio persoană nu poate exercita mai mult de două mandate prezidențiale consecutive.

Această limită nu îl împiedică însă pe Macron să revină ulterior în cursa electorală, după ce un alt președinte va ocupa Palatul Élysée.

Președintele francez și-a exprimat deja nemulțumirea față de această regulă constituțională. În 2023, în timpul unei întâlniri cu liderii opoziției, Macron a calificat limita celor două mandate consecutive drept „o prostie funestă”.

Prin urmare, în 2027 el va trebui să părăsească Palatul Élysée, însă actualele reguli nu exclud o eventuală revenire la alegerile prezidențiale din 2032.