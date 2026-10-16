Update. 23.04: Dinamo s-a impus cu scorul de 2-0 în partida jucată coontra celor de la FC Botoșani. Echilibrul a fost rupt în minutul 80, după ce Armstrong a transformat un penalty. Tot de la 11 metri a marcat și Cîrjan în minutul 90+2. Cu acest succes, „câinii” își consolidează poziția de lideri în campionat - 29 de puncte. Rapid e pe 2 cu 24 de puncte, urmară de Universitatea Craiova cu 23 de puncte. Ambele echipei au un meci în minus.

Arena Națională găzduiește în această seară, începând cu ora 21:00, unul dintre cele mai captivante meciuri ale etapei cu numărul 12 din Superligă. Dinamo primește vizita celor de la FC Botoșani, într-o partidă ce poate fi urmărită în direct pe canalele Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Formația din Ștefan cel Mare abordeză această întâlnire din postura de lider al clasamentului și traversează o perioadă remarcabilă. Dinamoviștii au legat o serie de cinci victorii consecutive în toate competițiile și își mențin invincibilitatea pe propriul teren în actuala stagiune, unde au înregistrat cinci victorii din tot atâtea meciuri disputate. În plus, ultimul eșec al roș-albilor datează din 19 iulie.

Chiar dacă Dinamo se află într-o formă excelentă, misiunea echipei nu va fi una facilă. FC Botoșani a reprezentat un obstacol dificil pentru bucureșteni în ultimii ani. Statistica arată că Dinamo a reușit să se impună o singură dată pe teren propriu în fața moldovenilor în ultimii șapte ani. Acea unică victorie a fost bifată în vara anului 2023, la primul succes din Superligă după revenirea în primul eșalon, fiind decisă de un autogol provocat de Dennis Politic.

De cealaltă parte, echipa oaspete are un parcurs fluctuant în actualul sezon și întâmpină dificultăți majore în meciurile disputate în deplasare, unde a acumulat doar trei puncte în cele șase confruntări jucate departe de casă.

Pentru confruntarea din această seară, cei doi tehnicieni mizează pe formule competitive, deși se confruntă și cu câteva absențe din lot.

Pentru Dinamo, echipa probabilă trimisă în teren de antrenorul Nuno Campos în sistem 4-4-2 este formată din Bellaarouch în poartă, linia defensivă alcătuită din D. Irimia, Pascual, Stoinov și Opruț, un mijloc compus din Armstrong, Soro, Mărginean și Cîrjan, iar în atac perechea Zandbergen și Karamoko.

Pe banca de rezerve a gazdelor se vor afla Roșca, Radu, Opriș, Fetai, Duțu, Benavides, Cr. Mihai, Verreth, Tarbă, Pinto, Mazilu și Hintsa. Din lotul dinamovist lipsesc Musi și Pușcaș, ambii aflați în perioada de recuperare.

De partea cealaltă, FC Botoșani, pregătită de Marius Croitoru, este așteptată să înceapă în formula 4-3-3 cu Anestis între buturi, protejat de fundașii Bayeye, Diaw, Miron și Ilaș. Linia de mijloc va fi formată din De Vega, Papa și Ongenda, în timp ce trioul din atac va fi compus din Mitrov, Dumiter și Mailat.

Rezervele moldovenilor sunt Gurău, Suchianu, Țigănașu, Sadiku, Petro, Gama, Bordeianu, Markovic, Preda, Kovtalyuk, Idowu și Bodișteanu. Oaspeții nu se pot baza pe Creț, care este suspendat, și pe Diarra, aflat în stare de indisponibilitate din cauza unei accidentări.

Partida va fi condusă la centru de arbitrul Rareș Vidican, ajutat la cele două tușe de asistenții Marius Badea și Laszlo Bucsi. Rolul de rezervă îi revine lui Cristian Moldoveanu, iar Irina Mîrț va fi observatorul delegat pentru arbitri.

Camera VAR va fi coordonată de Sorin Costreie, avându-l ca asistent VAR pe Sebastian Gheorghe.