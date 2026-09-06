Etapa a opta din sezonul 2026-2027 al SuperLigii a început vineri, 4 septembrie, și se încheie luni, 7 septembrie. După primele patru meciuri disputate, Dinamo ocupă primul loc, cu 17 puncte, în timp ce Rapid, Petrolul și Universitatea Craiova se află în zona superioară a clasamentului.

Vineri, 4 septembrie

CFR Cluj – Farul Constanța 0-0

Partida disputată pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” s-a încheiat fără goluri.

Sâmbătă, 5 septembrie

FC Botoșani – Sepsi OSK 5-0

Au marcat: Sebastian Mailat (9 – penalty, 10), Andrei Dumiter (24), Zoran Mitrov (36), Jovan Markovic (77 – penalty).

Andrei Dumiter a ratat un penalty în minutul 45+3, lovitura fiind apărată de David Lazar.

UTA Arad – FK Csikszereda 5-1

Au marcat: Marius Coman (32), Hakim Abdallah (50), Marinos Tzionis (63), Sota Mino (81), Andrea Padula (84), respectiv Marton Eppel (65).

Dinamo București –FCSB 2-1

Au marcat: Martin Pascual (36), Ofri Arad (78 – autogol), respectiv David Miculescu (84).

Dinamo a ratat un penalty în minutul 88, prin Danny Armstrong, a cărui execuție a fost apărată de Ștefan Târnovanu.

Partida de pe stadionul „Arcul de Triumf” a avut și două eliminări: Andre Duarte a primit cartonașul roșu în minutul 31, iar Cătălin Cîrjan a fost eliminat în minutul 90+1.

Petrolul Ploiești – Corvinul Hunedoara Stadion „Ilie Oană”, Ploiești – ora 15:00

Oțelul Galați – Rapid București Stadionul Oțelul, Galați – ora 20:30

FC Voluntari – FC Argeș Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari – ora 17:30

Universitatea Craiova – Universitatea Cluj Stadion „Ion Oblemenco”, Craiova – ora 20:30

1. Dinamo București – 17 puncte 8 meciuri, 5 victorii, 2 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 16-6

2. Rapid București – 12 puncte 7 meciuri, 3 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 8-4

3. Petrolul Ploiești – 12 puncte 7 meciuri, 4 victorii, 0 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj 7-10

4. Universitatea Craiova – 11 puncte 7 meciuri, 3 victorii, 2 egaluri, 2 înfrângeri, golaveraj 14-9

5. Farul Constanța – 11 puncte 8 meciuri, 2 victorii, 5 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 10-8

6. FCSB – 11 puncte 8 meciuri, 3 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj 11-10

7. FC Botoșani – 10 puncte 8 meciuri, 2 victorii, 4 egaluri, 2 înfrângeri, golaveraj 12-8

8. Corvinul Hunedoara – 10 puncte 7 meciuri, 2 victorii, 4 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 8-4

9. CFR Cluj – 10 puncte 7 meciuri, 3 victorii, 1 egal, 3 înfrângeri, golaveraj 11-10

10. Oțelul Galați – 10 puncte 7 meciuri, 2 victorii, 4 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 9-8

11. FC Argeș – 10 puncte 7 meciuri, 3 victorii, 1 egal, 3 înfrângeri, golaveraj 4-5

12. Sepsi OSK – 10 puncte 8 meciuri, 2 victorii, 4 egaluri, 2 înfrângeri, golaveraj 4-8

13. UTA Arad – 9 puncte 8 meciuri, 2 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj 11-11

14. Universitatea Cluj – 9 puncte 6 meciuri, 3 victorii, 0 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj 9-9

15. FC Voluntari – 5 puncte 7 meciuri, 1 victorie, 2 egaluri, 4 înfrângeri, golaveraj 7-18

16. FK Csikszereda – 1 punct 8 meciuri, 0 victorii, 1 egal, 7 înfrângeri, golaveraj 5-18

Clasamentul este prezentat după meciurile disputate până sâmbătă seara, înaintea partidelor programate duminică și luni.