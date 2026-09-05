Dinamo a învins FCSB cu 2-1, sâmbătă seara, pe stadionul „Arcul de Triumf”, în etapa a opta din Superliga. Martin Pascual a deschis scorul în prima repriză, Ofri Arad a înscris în propria poartă după pauză, iar David Miculescu a redus diferența pentru FCSB. Derby-ul a avut și două eliminări, un penalty acordat și apoi anulat pentru FCSB și o lovitură de la 11 metri ratată de Dinamo.

Victoria îi menține pe dinamoviști pe primul loc în clasament, cu 17 puncte, în timp ce FCSB rămâne cu 11 puncte.

Dinamo a început mai bine partida, iar Târnovanu a intervenit în minutul 7 la șutul lui Karamoko. Portarul FCSB a avut apoi o nouă intervenție în fața lui Musi.

În minutul 22, Dinamo a solicitat penalty după un duel între Cătălin Cîrjan și Meriton Korenica. Istvan Kovacs a fost chemat la monitorul VAR și a analizat faza, dar nu a acordat lovitură de la 11 metri.

Arbitrul a revenit la monitor câteva minute mai târziu, într-o fază în care Andre Duarte a fost eliminat pentru lovirea lui Alexandru Mărginean. Fundașul FCSB a primit cartonașul roșu în minutul 31.

La scurt timp, Kovacs a dictat penalty pentru FCSB după un duel între Boutoutaou și Opruț. Decizia a fost însă schimbată după consultarea VAR, iar lovitura de la 11 metri nu a mai fost acordată.

Dinamo a deschis scorul în minutul 36. Martin Pascual a reluat în plasă din careul mic, după o centrare trimisă de Danny Armstrong dintr-o lovitură liberă.

FCSB a avut șansa egalării înainte de pauză. Garita a înscris în minutele suplimentare ale primei reprize, însă golul a fost anulat pentru fault în atac.

Prima repriză s-a prelungit cu zece minute, după întreruperile provocate de verificările VAR și celelalte incidente de pe teren. Dinamo a intrat la cabine în avantaj, 1-0.

FCSB a început mai bine repriza secundă și a încercat să restabilească egalitatea. Târnovanu a continuat să fie solicitat, în timp ce Bellaarouch a intervenit la lovitura de cap a lui Pădurariu.

Dinamo a avut, la rândul său, ocazii prin Armstrong, Verreth și Cîrjan.

În minutul 78, gazdele și-au majorat avantajul. Pascual a reluat cu capul după un corner, iar Ofri Arad a deviat mingea în propria poartă. Dinamo conducea cu 2-0.

FCSB nu a renunțat la luptă și a redus diferența în minutul 84. David Miculescu a înscris cu un șut cu dreptul din marginea careului, pentru 2-1.

Dinamo a primit apoi penalty și a avut ocazia să închidă partida. Danny Armstrong a executat lovitura de la 11 metri, însă Ștefan Târnovanu a ghicit execuția și a apărat.

În minutul 90+1, Cătălin Cîrjan a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben.

FCSB a căutat egalarea în ultimele minute, însă Dinamo a păstrat avantajul și a obținut victoria cu 2-1.

După succesul din derby, Dinamo ajunge la 17 puncte și rămâne pe primul loc în clasamentul SuperLigii. FCSB are 11 puncte după opt etape.

Pentru Dinamo urmează deplasarea cu FK Csikszereda, în etapa a noua. FCSB va primi pe teren propriu formația Petrolul Ploiești.

Marcatori: Martin Pascual 36', Ofri Arad 78' autogol / David Miculescu 84'.

Cartonașe roșii: Andre Duarte 31' (FCSB), Cătălin Cîrjan 90+1' (Dinamo).