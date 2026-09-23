Decizie drastică luată de Comisia de Disciplină din cadrul FRF în cazul atacantului de la Farul Constanța. Denis Alibec a fost sancționat cu trei etape de suspendare în urma cartonașului roșu încasat la confruntarea cu Dinamo, disputată pe Arena Națională și încheiată cu victoria categorică a bucureștenilor, scor 4-0. Golurile partidei au fost marcate de Martin Pascual, Andrei Mărginean, Cătălin Cîrjan și Diogo Pinto, conform gsp.ro.

Incidentul care a dus la eliminarea vărfului în vârstă de 35 de ani s-a petrecut imediat după fluierul care a marcat finalul primei reprize, într-un moment în care Dinamo conducea deja cu 2-0. În drumul spre cabine, căpitanul constănțenilor a fost protagonistul unui conflict cu fotbalistul scoțian Danny Armstrong.

Conform raportului întocmit de brigada de arbitri, Alibec l-ar fi lovit cu capul pe jucătorul cu cele mai multe contribuții ofensive din Superligă. Reacția a fost semnalată de unul dintre asistenți, aflat în imediata apropiere. Centralul Barbu i-a arătat direct cartonașul roșu atacantului de la Farul, în timp ce Armstrong s-a ales doar cu un cartonaș galben.

La încheierea partidei, cei doi jucători au oferit explicații complet diferite despre evenimentele petrecute pe coridorul celui mai mare stadion din țară.

„M-ați văzut pe cameră, alergam. Nu am vorbit cu nimeni. Aud pe cineva strigând în spatele meu, mă întorc și Alibec îmi dă un cap în figură (n.r. folosește expresia „headbutts me”, în traducere lovitură aplicată cu capul)! Mi-a dat cu capul în nas și a fost eliminat. A fost, probabil, cel mai prostesc lucru pe care l-am văzut în fotbal, să fiu sincer. Nu-mi vine să cred că un jucător cu experiența lui, care a jucat atâtea meciuri, se poate comporta așa. Doar el este vinovar, și-a dezamăgit echipa. Pentru mine este clar. Există un motiv pentru care el a fost eliminat, iar eu nu. Un oficial a fost acolo. A alergat rapid spre mine și înainte ca măcar să mă pot întoarce, mi-a dat un cap. Poate spune că l-am provocat, dar e un om în toată firea”, a spus Danny Armstrong.

De cealaltă parte, atacantul constănțean a susținut că a fost provocat și că nu a existat o lovitură propriu-zisă.

„Armstrong m-a înjurat, m-am dus la el, ne-am pus cap în cap și a căzut. Asistentul era acolo și i-a transmis centralului că e roșu. Nu a fost lovitură, ne-am pus cap în cap. Armstrong așa face, dar e greșeala mea, a fost mai inteligent ca mine și îmi asum. M-a provocat, așa face mereu. Ne-am înjurat, ne-am pus cap în cap, apoi a căzut pe jos.

Dacă era bărbat, era până la capăt. A fost mai deștept. Nu știu cum de nu își dau seama arbitrii că provoacă pe toată lumea. Dacă nu l-am lovit, nu cred că au de ce să mă suspende mai mult de două etape. Dacă și după meci a venit să mă provoace... Asta e, îmi asum.”, a afirmat Alibec.

Cadrul regulamentar prevede pentru un astfel de comportament violent o suspendare cuprinsă între 2 și 6 meciuri, alături de o sancțiune financiară. Pe lângă suspendarea de trei jocuri, fotbalistul a fost penalizat și cu suma de 6.000 de lei. Dacă fapta ar fi fost încadrată la capitolul agresiune, pedeapsa ar fi putut ajunge între 6 și 12 etape.

„SC DINAMO 1948 SA vs. FCV FARUL CONSTANȚA – Eliminare: Denis Alibec (FCV Farul Constanța). Incidente. În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a și 63.2.5 din RD, se sancționează jucătorul Denis Alibec Răzvan cu suspendare pentru trei jocuri și penalitate sportivă de 6.000 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FCV Farul Constanța cu penalitate sportivă de 10.000 lei.” - Hotărâre a Comisiei de Disciplină din Cadrul FRF