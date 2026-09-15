Bucureștiul va găzdui finala UEFA Europa League din 2028, după ce Comitetul Executiv al UEFA a desemnat oficial, marți, Arena Națională drept stadion pentru ultimul act al competiției.

Decizia a fost luată în cadrul reuniunii de la Salonic, Grecia, și reprezintă revenirea unei finale europene de club în capitala României, după cea disputată în 2012.

Arena Națională va organiza astfel pentru a doua oară o finală de Europa League. În 2012, stadionul din București a găzduit confruntarea dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao, câștigată de formația spaniolă cu scorul de 3-0.

Pentru România, noua desemnare reprezintă și o recunoaștere a experienței acumulate în organizarea unor competiții internaționale importante.

Decizia UEFA a fost anunțată marți, în cadrul reuniunii Comitetului Executiv desfășurate la Salonic. Arena Națională va deveni, în 2028, punctul central al fotbalului european la nivel de cluburi pentru una dintre cele mai importante finale ale sezonului.

Alegerea Bucureștiului vine la 16 ani de la precedentul ultim act european organizat pe Arena Națională. Între timp, România a găzduit și meciuri din cadrul EURO 2020, precum și turnee europene de juniori, inclusiv Campionatul European Under-21 din 2023 și Campionatul European Under-19 din 2025.

Experiența acumulată în organizarea acestor competiții a contribuit la consolidarea infrastructurii și a capacității României de a găzdui evenimente fotbalistice internaționale.

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a salutat decizia UEFA și a considerat atribuirea finalei o confirmare a strategiei de dezvoltare a fotbalului profesionist din România.

„Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România”, a declarat Burleanu, potrivit comunicatului FRF.

Președintele federației a vorbit și despre oportunitățile pe care organizarea finalei le poate genera pentru fotbalul românesc, atât din punct de vedere sportiv, cât și economic și social.

„Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social”, a adăugat acesta.

Burleanu a evidențiat și dimensiunea de diplomație sportivă a evenimentului, apreciind că desemnarea Bucureștiului poate contribui la promovarea imaginii României la nivel internațional.

Dosarul pentru organizarea finalei Europa League din 2028 a fost pregătit și promovat de Federația Română de Fotbal cu sprijinul Guvernului României și al Primăriei Municipiului București.

Pentru capitală, organizarea unui asemenea eveniment presupune atât responsabilitatea de a asigura condițiile necesare pentru desfășurarea finalei, cât și gestionarea unui flux important de suporteri, oficiali și turiști.

Arena Națională este cel mai mare stadion din România și a fost inaugurată în 2011. Stadionul a devenit ulterior una dintre principalele arene utilizate pentru competițiile internaționale organizate în București.

În cadrul aceleiași reuniuni, Comitetul Executiv al UEFA a stabilit și gazdele altor finale europene programate în 2028 și 2029.

Finala UEFA Champions League din 2028 va fi disputată la Munich Football Arena, în timp ce ultimul act al competiției din 2029 va avea loc pe Camp Nou, la Barcelona.

În Europa League, calendarul stabilit de UEFA prevede Frankfurt în 2027, București în 2028 și Belgrad în 2029.

Pentru Conference League, finala din 2028 va fi găzduită de Juventus Stadium din Torino, iar cea din 2029 se va disputa pe Puskás Aréna din Budapesta.

UEFA a anunțat și gazdele următoarelor două finale ale Ligii Campionilor la feminin. În 2028, ultimul act va avea loc pe Parc Olympique Lyonnais, din Lyon-Décines, iar în 2029 pe National Stadium of Wales, din Cardiff.

Supercupa Europei din 2028 va fi organizată la Astana Arena, în Kazahstan. Ediția din 2027 este programată la Johan Cruyff ArenA din Amsterdam.

Prin desemnarea pentru finala Europa League din 2028, Arena Națională va reveni în calendarul marilor evenimente europene de club la 16 ani după primul ultim act continental găzduit de stadion.

Pentru România, evenimentul va reprezenta una dintre cele mai importante competiții fotbalistice internaționale organizate în țară în ultimii ani și va oferi Bucureștiului ocazia de a găzdui din nou o finală UEFA.