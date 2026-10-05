Politica

A șaptea seară de proteste pentru Călin Georgescu. 200 de oameni, în fața Arestului Central

A șaptea seară de proteste pentru Călin Georgescu. 200 de oameni, în fața Arestului CentralProteste Călin Georgescu. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Aproximativ 200 de persoane s-au adunat luni seară în fața Arestului Central al Poliției Capitalei, unde Călin Georgescu se află în arest preventiv. Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale au venit cu steaguri și un banner cu mesajul „Free CG” și au cerut eliberarea acestuia.

Manifestanții au scandat „Călin Georgescu este președinte!” și au continuat seria protestelor începute după arestarea preventivă a fostului candidat.

Protestele au ajuns la a șaptea zi

Luni se împlinește o săptămână de când susținătorii lui Călin Georgescu se adună în fața Arestului Central.

Numărul participanților a variat de la o zi la alta. Sâmbătă, în fața sediului s-au strâns aproximativ 1.000 de persoane, iar duminică numărul manifestanților a ajuns la aproximativ 2.000.

Protestatarii cer eliberarea lui Călin Georgescu, care se află în Arestul Central al Poliției Capitalei de marțea trecută.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, după ce a admis solicitarea DIICOT. Decizia este definitivă.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat într-un dosar de înșelăciune cu un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Ancheta vizează acuzația potrivit căreia Georgescu ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău, căruia i-ar fi promis garantarea unui credit în valoare de 6 milioane de euro.

Călin Georgescu se află încarcerat în Arestul Central al Poliției Capitalei încă de marțea trecută.

Calin Georgescu

Calin Georgescu. Sursa foto: INQUAM

Zeci de amenzi date la protestele pentru Călin Georgescu

Manifestațiile organizate în ultimele zile în fața Arestului Central au dus și la intervenții ale jandarmilor. Jandarmeria Capitalei a anunțat că, de la începutul protestelor, au fost aplicate 98 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 84.500 de lei.

Totodată, au fost întocmite patru acte de sesizare a organelor de urmărire penală. Într-unul dintre incidentele produse în timpul manifestațiilor, un bărbat a fost reținut după ce ar fi lovit un jandarm care asigura ordinea publică în fața Arestului Central.

Protestele au crescut ca amploare spre finalul săptămânii. Miercuri seară, la o zi după încarcerarea lui Călin Georgescu, peste 300 de persoane s-au adunat în fața Arestului Central. Sâmbătă, numărul manifestanților a ajuns la aproximativ 1.000, iar duminică la circa 2.000 de persoane.

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