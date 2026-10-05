Update ora 22.06. România este condusă de Suedia cu 1-0, luni seară, pe Arena Națională, în partida din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Golul oaspeților a fost marcat de Viktor Gyokeres, în minutul 14.

România joacă în această seară, de la ora 21:45, împotriva Suediei, pe Arena Națională, în ultimul meci al acțiunii din septembrie-octombrie. Gheorghe Hagi a stabilit echipa de start, iar aproximativ 45.000 de bilete au fost vândute pentru partida transmisă în direct de Antena 1 și Radio România Actualități.

Selecționerul Gheorghe Hagi începe partida cu Hindrich în poartă, iar Nicolae Stanciu va purta banderola de căpitan.

ROMÂNIA: 12. Hindrich – 2. Raţiu, 3. M. Ilie, 4. Coubiş, 7. Olaru, 9. F. Tănase, 10. Stanciu-cpt., 11. Bancu, 18. R. Marin, 20. Man, 22. Dragomir. Selecţioner: Gheorghe Hagi

Rezerve: 1. Radu, 16. Cojocaru – 5. Eissat, 6. Băluţă, 8. Cicâldău, 13. Mihăilă, 14. Hagi, 15. Opruţ, 17. Screciu, 19. Cîrjan, 21. Moruţan, 23. Strata.

Meciul începe la ora 21:45 și va putea fi urmărit în direct la Antena 1 și ascultat la Radio România Actualități.

Tricolorii intră în partida cu Suedia de pe ultimul loc al grupei, fără niciun punct după primele trei meciuri. Suedia, adversara României din această seară, conduce grupa cu șapte puncte. Bosnia-Herțegovina ocupă poziția a doua, cu cinci puncte, iar Polonia are patru puncte.

Partida va fi și primul meci oficial disputat de Gheorghe Hagi pe teren propriu, cu spectatori în tribune, după revenirea sa pe banca naționalei României. La partida cu Bosnia-Herțegovina, pierdută de România cu 4-2, accesul suporterilor nu a fost permis din cauza unei interdicții impuse de UEFA.

Cu mai puțin de nouă ore înaintea începerii meciului cu Suedia, aproximativ 45.000 de bilete fuseseră vândute pentru partida de pe Arena Națională, potrivit golazo.ro, citat de digisport.ro.

Arena Națională, cel mai mare stadion din România, are o capacitate de 55.634 de locuri.

Nu toate locurile pot fi însă ocupate de suporterii români. Fanii suedezi au primit, la rândul lor, bilete pentru partidă, iar între cele două galerii trebuie păstrate zone tampon.

Gheorghe Hagi nu îi poate folosi în meciul cu Suedia pe Marius Marin, Daniel Bîrligea, Radu Drăgușin și Virgil Ghiță.

Daniel Bîrligea și Marius Marin au acuzat probleme musculare după partida de vineri cu Polonia și sunt indisponibili pentru revanșa cu Suedia.

Radu Drăgușin și Virgil Ghiță au părăsit sâmbătă cantonamentul echipei naționale, ambii fiind suspendați.

Partida de pe Arena Națională va fi condusă de Elchin Masiyev, din Azerbaidjan. Acesta va fi ajutat de Elshad Abdullayev și Parvin Talibov, în timp ce Farid Hajiyev va fi arbitru de rezervă. În camera VAR se vor afla Jeroen Manschot și Nicat Ismayilli.

Tricolorii nu au obținut niciun punct în primele trei partide din grupa Ligii Națiunilor. În primul meci, care a fost și debutul oficial al lui Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer, România a pierdut în deplasare cu Suedia, scor 1-2, la 25 septembrie.

Trei zile mai târziu, pe 28 septembrie, naționala a fost învinsă acasă de Bosnia-Herțegovina, scor 2-4. Vineri, România a suferit cea mai severă înfrângere din această serie, 0-6 în deplasare cu Polonia.