Fosta soție și actuala parteneră a lui Ilie Bolojan au participat la nunta fiicei acestuia, Maria Lucia, iar aparițiile lor au atras atenția prin ținutele și accesoriile alese. Valoarea totală a pieselor vestimentare și a accesoriilor purtate de cele două s-ar apropia de 7.500 de euro, potrivit Gândul.

Floriana Bolojan, fosta soție a liderului PNL, ar fi ales pentru eveniment o geantă de tip plic, denumită „Diamond box clutch”. Accesoriul, realizat de un designer din Regatul Unit, ar avea un preț care poate ajunge la 2.475 de euro.

Tot de la același brand ar fi provenit și pantofii cu toc purtați de aceasta, al căror preț de producător ar fi de 875 de lire sterline. Astfel, numai accesoriile fostei soții a lui Ilie Bolojan ar depăși 3.000 de euro, conform estimărilor prezentate de presa care a analizat ținutele.

Ioana Fâșie, actuala parteneră de viață a lui Ilie Bolojan, ar fi optat pentru o rochie albastră, disponibilă pe site-urile unor branduri de lux. Prețul acesteia ar fi de aproximativ 2.888 de euro. Un comerciant din România ar comercializa același model la un preț de 5.500 de lei.

Geanta pe care ar fi purtat-o Ioana Fâșie ar avea o valoare de până la 960 de euro și ar fi realizată din piele naturală. Pantofii ar costa aproximativ 160 de euro.

Potrivit informațiilor vehiculate în ultimele ore, valoarea întregii ținute a actualei partenere a liderului PNL s-ar ridica la aproximativ 4.000 de euro.

Lucia Maria Bolojan a absolvit Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea în 2015, la profilul Matematică-Informatică, cu media 9,13. Ulterior, și-a continuat studiile la Universitatea Politehnica din Timișoara, unde a urmat specializarea Arhitectură și Urbanism.

După finalizarea facultății, a colaborat cu biroul de arhitectură ARHIMAR din Cluj-Napoca, implicându-se în proiecte derulate alături de parteneri din Israel, Spania, Italia și mai multe țări asiatice. În 2024, Lucia Maria și-a înființat propriul PFA în localitatea Cihei, comuna Sânmartin, județul Bihor.

Soțul său, Daniel Bota, are legături cu fotbalul bihorean. Numele acestuia apare într-un document publicat de FC Bihor la 8 iulie 2013, în care clubul anunța reunirea lotului pentru pregătirea noului sezon din Liga a II-a.

Potrivit presei locale, cei doi s-ar fi cunoscut în perioada liceului, când ar fi fost colegi. În prezent, Daniel Bota ar activa în mediul de afaceri și ar păstra un profil discret.