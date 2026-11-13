Selecționerul României, Gheorghe Hagi, este încrezător înaintea partidei cu Polonia, programată sâmbătă, pe Arena Națională, în Liga Națiunilor.

Tehnicianul spune că jucătorii au avut timp să se pregătească, s-au acomodat mai bine cu cerințele sale și sunt pregătiți să obțină un rezultat pozitiv, chiar dacă adversarul are fotbaliști valoroși și un joc rapid.

„Am avut aproape o săptămână la dispoziție, ne-am antrenat foarte bine, cred eu că suntem în perioada în care am și învățat lucrurile, ne-am cunoscut mult mai bine unul pe altul. Cred și sunt optimist că vom face un meci bun”, a declarat Hagi, vineri, într-o conferință de presă.

Selecționerul a descris Polonia drept o echipă reactivă, cu jucători tehnici și rapizi, atât în posesie, cât și în defensivă. Hagi speră ca România să corecteze greșelile din partida precedentă și să se prezinte mai bine decât adversara.

Antrenorul a spus că i-a găsit pe tricolori optimiști și încrezători, în ciuda rezultatelor recente. El a subliniat că presiunea de la echipa națională trebuie acceptată și transformată în motivație pentru obținerea victoriilor.

Tehnicianul a anunțat că va modifica formula de joc, în special în compartimentul ofensiv, unde intenționează să împartă minutele între mai mulți fotbaliști. Decizia ține de forma fizică și de ritmul de joc al unor jucători, dar și de faptul că România are două partide importante în luna noiembrie.

„O să fie schimbări, pentru că jucătorii, cred eu, că nu-s la forma maximă, nu au ritm și intensitate. (...) Cu siguranță cei din față o să împartă minutele, și gândul meu ăsta e, să împartă minutele, să fie proaspeți, să fie puternici”, a explicat selecționerul.

Întrebat despre situația portarului Ionuț Radu, Hagi a precizat că știa de problema medicală a acestuia și că decizia de a lua o perioadă de refacere a aparținut jucătorului și clubului său.

„Nu o să plâng niciodată după niciun jucător. Suntem la echipa națională. Echipa, federația, România e mult mai mare decât orice jucător”, a afirmat Hagi, adăugând că fotbaliștii convocați trebuie să vină la națională cu implicare totală.

România întâlnește Polonia sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, iar marți, 17 noiembrie, joacă în deplasare cu Bosnia-Herțegovina. Tricolorii ocupă ultimul loc în grupa B4, fără puncte după primele patru înfrângeri.