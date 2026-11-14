Conducerea județeană a Partidului Național Liberal (PNL) din Iași a hotărât încetarea definitivă a oricărei colaborări politice cu Partidul Social Democrat (PSD) la nivelul municipiului reședință de județ. Totodată, Biroul Politic Județean al PNL Iași a decis demararea imediată a demersurilor legale pentru schimbarea din funcție a viceprimarului social-democrat Roxana Necula, prin introducerea unui proiect de hotărâre pe ordinea de zi a Consiliului Local Iași.

Această măsură radicală a venit în urma unor consultări interne extinse desfășurate la nivelul organizației municipale PNL Iași și al Biroului Politic Local al filialei.

Președintele filialei județene PNL Iași, Alexandru Muraru, a subliniat că hotărârea a fost luată în unanimitate și reflectă nevoia de coerență între mesajul național al partidului și acțiunile de pe plan local.

”PNL Iaşi încheie astăzi definitiv orice colaborare politică cu PSD în municipiul Iaşi. Este o decizie unanimă, fermă şi fără echivoc. Nu putem construi la nivel naţional o alternativă la PSD, iar la Iaşi să continuăm o formulă politică ce contrazice această direcţie. Nu putem fi adversarii PSD la Bucureşti şi partenerii săi politici la Iaşi”, a declarat liderul filialei judeţene PNL Iaşi, Alexandru Muraru.

Liderul liberal a precizat că formațiunea politică urmărește să își recâștige identitatea doctrinară și încrederea electoratului de centru-dreapta, motiv pentru care înlăturarea viceprimarului PSD devine o prioritate. Cu toate acestea, el a dat asigurări că administrația locală nu va fi blocată.

”Separarea de PSD este definitivă. În acelaşi timp, vom susţine în Consiliul Local orice proiect bun pentru Iaşi, indiferent cine îl propune. Nu vom confunda opoziţia politică cu blocarea administraţiei. Interesul ieşenilor va rămâne întotdeauna mai important decât interesele de partid”, a susţinut Alexandru Muraru.

Poziția liderului județean a fost susținută ferm de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Acesta a arătat că alegătorii liberali nu și-au dat votul pentru ca PNL să intre în înțelegeri politice cu PSD, catalogând fosta colaborare drept o greșeală asumată.

“Trebuie să separăm apele odată şi, sper, pentru totdeauna. Alianţa aceasta de conjunctură a fost dintotdeauna nefirească şi dăunătoare pentru PNL. Cu toţii am înghiţit-o ca pe o pastilă amară în numele unei stabilităţi în condiţii de pandemie şi apoi de război. Dar am văzut că de funcţionat, nu a funcţionat. Ne-am asumat greşeala, am decontat politic, pe bună dreptate. Dar am şi învăţat din asta. Orice alianţă cu PSD este o mare eroare pentru PNL şi un dezastru pentru România“, a afirmat şeful CJ Iaşi, Costel Alexe.

Mai mult, președintele Consiliului Județean a transmis un avertisment direct colegilor de partid care ar mai putea avea simpatii față de tabăra social-democrată, subliniind că alianța PNL-PSD la Iași este istorie.

“Cine are nostalgii sau înclinaţii PSD-iste ar trebui singur să îşi regândească poziţia în PNL“, a declarat Costel Alexe.

La rândul său, președintele organizației municipale PNL Iași, Marius Dangă, a justificat ruptura prin necesitatea de a opri influența social-democraților asupra instituțiilor locale. El a explicat că decizia liberalilor vine să sancționeze “predispoziţia PSD de a căpuşa administraţia şi de a o supuse intereselor imobiliare ale liderilor săi“.

Această repoziționare politică are loc într-un context administrativ fragil, în care Consiliul Local Iași funcționează fără o majoritate stabilă. Configurația actuală a deliberativului local este împărțită între PNL, care are șapte consilieri, USR și PSD, fiecare cu câte șase mandate, AUR cu patru reprezentanți, partidul CURAJ fondat de Cosette Chichirău cu trei locuri și PMP cu un singur mandat.

Pe fondul acestei fragmentări, mai multe proiecte controversate inițiate recent de primarul Mihai Chirica au picat la vot, fiind respinse prin voturile reunite ale consilierilor PNL, USR și CURAJ. În paralel, tensiunile dintre primarul Mihai Chirica și conducerea PNL s-au accentuat constant în ultimele luni, iar surse din interiorul mediului politic local indică faptul că este aproape sigur că actualul edil nu va mai primi sprijinul liberalilor pentru o nouă candidatură la viitoarele alegeri locale.