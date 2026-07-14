Războiul intern din PNL Iași a atins punctul culminant printr-o rebeliune deschisă în interiorul partidului. Încercarea președintelui filialei județene, deputatul PNL Alexandru Muraru, de a-și demonstra autoritatea prin excluderea consilierilor locali care au votat patru proiecte imobiliare controversate s-a lovit de un refuz sfidător.

Organizația municipală a PNL Iași i-a dat oficial „cu flit” liderului județean, baricadându-se în jurul primarului Mihai Chirică și oferind imunitate politică aleșilor rebeli.

Alexandru Muraru este văzut de cei din Iași ca un politruc, fratele ambasadorului României din SUA, implicat și el într-un scandal imobiliar, parașutat în fruntea filialei de la centru. Sau, după cum îl caracteriza jurnalistul Gabriel Gachi, un etern liber-schimbist.

În ciuda presiunilor uriașe exercitate de Alexandru Muraru pentru a porni procedurile de sancționare, cu termen limită data de 15 iulie 2026, adică mâine, Biroul Politic Local (BPL) al PNL Municipiul Iași a decis să ignore complet directivele județene.

Liderii organizației municipale, în frunte cu Marius Sorin Dangă și viceprimarul Daniel Juravle, i-au transmis un semnal de sfidare totală lui Muraru. Întruniți de urgență, aceștia au votat în unanimitate blocarea oricărei sancțiuni și menținerea sprijinului politic pentru toți cei șapte consilieri locali vizați de excludere.

Mesajul oficial de sfidare al PNL Municipiul Iași: „În cadrul ședinței Biroului Politic Local al PNL Municipiul Iași [...] membrii BPL au acordat, în unanimitate, un vot de încredere pentru continuarea mandatului și a activității în slujba ieșenilor. Totodată, am reafirmat angajamentul de a susține o administrație responsabilă, orientată către rezultate.”

Prin acest vot, tabăra municipală fidelă primarului Chirica a anulat de facto autoritatea lui Alexandru Muraru la nivelul orașului, lăsându-l pe acesta fără pârghii imediate de execuție politică.

Singura opțiune rămasă pe masa liderului județean pentru a-și salva onoarea este măsura extremă de dizolvare a întregii organizații municipale, o decizie care ar arunca filiala într-un colaps total în pragul bătăliilor electorale.

Sfidarea de astăzi este doar cel mai recent episod dintr-un conflict istoric, caracterizat de o violență verbală extremă și lupte constante pentru controlul politic al Iașului.

Relația dintre Alexandru Muraru, un bugetar de lux și parlamentar de culise, în viziunea adversarilor, și Mihai Chirica, primarul cu state vechi în administrație, a fost întotdeauna una de fațadă, dar degradarea ei completă a început în iarna anului trecut.

În spatele ușilor închise, tensiunile au explodat la sfârșitul anului trecut, când, în interiorul partidului, s-au aruncat jigniri de mahala.

Atunci, primarul Chirica l-ar fi catalogat pe Muraru drept „dobitoc”, „labă tristă” și „pisică în călduri”. Replica primarului a rămas memorabilă în culisele politicii ieșene: „…dar eu sunt cel mai dracului motan”.

Războiul s-a mutat în zona de business pe 2 iulie 2026, în timpul unei ședințe a Consiliului Local.

Muraru a încercat să îi blocheze majoritatea lui Chirica prin transmiterea unui „consemn de vot” pe WhatsApp, la ora 23:00, în noaptea de dinaintea ședinței, cerându-le consilierilor să se abțină de la aprobarea a patru proiecte imobiliare (PUZ-uri).

Consilierii au refuzat să fie manevrați prin „telecomandă”, au votat alături de primar și au declanșat furia liderului județean.

Răspunsul primarului Chirica la amenințările cu excluderea trimise de Muraru a fost un atac devastator la adresa legitimității deputatului. Chirica l-a numit pe Muraru „parvenit politic” și „politruc de birou”. Subliniind că acesta nu a avut curajul să iasă niciodată în fața poporului pentru un vot direct, fiind plasat în Parlament doar prin aranjamente de culise.

Primarul l-a acuzat pe liderul județean că „descoperă urbanismul Iașului doar când are interese” și că nu are nicio inițiativă legislativă concretă care să fi ajutat orașul în ultimii ani.

Războiul din PNL Iași arată acum o filială complet scindată: pe de o parte, Alexandru Muraru, izolat la vârful structurii județene, iar pe de altă parte, Mihai Chirica și organizația municipală, care controlează, de facto, voturile și deciziile administrative ale orașului, zâmbindu-i sfidător „șefului” de la județ.