Opulență și țărănie la Washington. Cum fac americanii "mișto" de ambasadorul Andrei Muraru

Andrei și Alexandru Muraru, doi frați care se descurcă în PNL, când cu Iohannis, când cu Orban, Cîțu, Ciucă sau Bolojan. Nu contează cine conduce partidul, sinecurile să reziste! Aflați cum face fratele deștept în fiecare lună o „nuntă cu lăutari” pe malul Potomacului! De 21.000 de dolari pe lună. Peste un sfert de milion de dolari pe an.

Totul pentru ca un bugetar de lux al României, pe numele lui de scenă Andrei Muraru, să trăiască ca un pașă în Kalorama, cel mai select cartier din Washington. O vilă grandioasă, cu 46 de camere, 8 băi și piscină. O fostă reședință iraniană, celebră în anii ’60 pentru petrecerile Hollywood style.

Aici s-a trezit complexul de țărănie al statului român. Aici se vede cel mai bine mitocănia ridicată la rang de diplomație: o opulență strigătoare la cer, plătită integral din buzunarele noastre, în timp ce restul lumii ne privește ca pe niște parveniți.

Complexul provincialului. În chirie la Washington, în timp ce Africa cumpără! Nicio țară din Uniunea Europeană nu plătește chirie unui proprietar american. Toate și-au cumpărat reședințele, ca niște state serioase. Nici măcar țările din Africa nu dau bani la proprietari!

Din toată planeta asta, doar o mână de state mai aruncă averi pe chirii în Washington: Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită... și România!

Șeicii din Golf scot miliardele din pământ, din petrol. Românul, când dă de lux, scoate banul din foamea poporului. Este definiția perfectă a parvenitismului: n-avem după ce bea apă acasă, dar ne luăm vilă cu piscină în America ca să dăm bine în poze.

Și pentru că opulența fără aroganță nu are farmec, s-au mai pompat minimum 200.000 de dolari în buzunarele unei firme de avocați din topul mondial.

De ce? Ca să facă treaba pe care Andrei Muraru, îmbuibat cu diurnă și salariu uriaș, e prea ocupat sau prea incompetent ca să o facă. Șampanie, coruri și zero rezultate.

Ambasadorul a recunoscut cu gura lui: în patru ani, s-au strâns aproape 2 milioane de dolari din „donații”. La recepții cu circuit închis, unde se învârt diplomați și băieți deștepți cu interese. Întrebarea e simplă: unde s-au dus banii ăștia? Pe sindrofii, pe turnee de coruri și festivaluri de film. Adică o paranghelie continuă, un protocol de fațadă, o spoială de cultură care nu folosește nimănui.

În timp ce noi spargem banii pe șampanie și aplauze la cinema, uitați-vă la profesioniști: Germania are o agenție comercială cu 60 de birouri globale pentru a aduce bani în țară. Franța trimite sute de oameni în ambasade doar pe felia economică. Italia pune atașații să semneze contracte, nu să toarne în pahare.

La noi? În 2025, investițiile americane în România au atins un minim istoric. Polonia a luat 4,6 miliarde de dolari de la Intel. Noi am luat praf în ochi și impresii de Kalorama.

Factura o plătește tot prostimea. Matematica acestei nesimțiri este strigătoare la cer!

În timp ce vila cu piscină din America înghite mii de dolari zilnic, guvernul lui Ilie Sărăcie taie facilitățile pentru persoanele cu dizabilități și îngheață pensiile la 250 de dolari pe lună.

Opulență de fațadă în afară, mizerie și austeritate acasă. Când o ambasadă devine doar o platformă privată de protocol, o moșie pe bani publici unde rezultatele sunt ZERO, e clar pentru cine lucrează oamenii ăia. Și în niciun caz nu lucrează pentru România.

Știți care este culmea? Nu o spun eu, o spun americanii...