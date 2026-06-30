Cum s-ar putea ieși din criza porfundă care marchează țara. Un subiect ce a fost discutat, luni, la podcastul Hai România, de jurnalistul Dan Andronic și de fostul ministru de Externe, Adrian Severin. Emisiunea a fost difuzată pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Un mare rău pentru guvernare este reprezentat de cei de la USR, consideră fostul demnitar. Care este de părere că, în orice formulă, această formațiunea politică nu ar trebui să se mai regăsească în Executiv.

„Care e cea mai rea parte a unui guvern în totalitatea lui prost? Păi cea mai rea parte este, zic eu, USR-ul, care este un partid antinațional, care este un partid antidemocratic, care este clar neomarxist.

Neocomunism, eu îi zic neobolșevic, care e clar că este ghidat din afara țării. Atunci hai să scoatem asta, este lucrul cel mai rău și cel mai urât. Există și o parte userizată din PNL. Hai să-i scoatem și pe ăștia. Este cel mai urgent. Rămânem cu un partid care este ultra criticabil. PSD-ul, dar cel puțin am rezolvat problema cea mai gravă și cea mai urgentă”, a afirmat Adrian Severin.

„Și pentru ca să nu ajungem într-o mezalianță care ne-ar putea compromite și pe care n-o dorim, îi spun, nu, domnule, un guvern minoritar PSD și eu, AUR, te susțin. Numărul unu, ca să scoatem cei mai rău din acest guvern, să scăpăm de cei mai rău. Al doilea motiv, ca să pot să te influențez, că dacă ești guvern susținut de mine, trebuie să negociezi cu mine la un moment dat și în al treilea motiv, ca să rămân aici să fac și opoziție opoziției, să nu las opoziția să fie terenul opoziției”, a mai spus fostul ministru de Externe.

Dan Andronic a vorbit despre problema unui guvern minoritar: „După cum știți, un guvern minoritar, în primul rând, trebuie să negocieze de fiecare dată când vrea să treacă un pachet important. O lege importantă trebuie negociată.”

Invitatul emisiunii este de părere că, prin calea compromisului, un astfel de guvern ar putea să funcționeze

„Pot să spun, domnule, legea despre creșterea castraveților, te las, o faci cum vrei, nu mă interesează. Dar despre creșterea roșilor, mă bag, acolo e în interesul meu, veniți și negociați. Și vedem. Deci așa se face o bună politică. Și nu mi se pare că dacă explici electoratului tău ce vrei, nu pierzi decât electoratul radical. Dar de electorat radical n-ai nevoie. Vei câștiga electoratul rezonabil și se prespune că ăsta este cel mai important”, a explicat Severin.