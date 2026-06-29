EVZ Special

Analiza scandalului uriaș dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu. Dan Andronic: A fost folosit foarte mult timp

Comentează știrea
Analiza scandalului uriaș dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu. Dan Andronic: A fost folosit foarte mult timpCălin Georgescu. Sursa foto: facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Scandalul de proporții dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu, a fost analizat, azi, la podcastul Hai România, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Realizatorul Dan Andronic l-a avut invitat pe Adrian Severin, fost ministru de Externe.

Ruptura survenită între Realitatea Plus și fostul candidat la prezidențiale nu l-a surprins pe Dan Andronic. Care a remarcat că politicianul a fost folosit de televiziune o bună perioadă pentru că făcea rating.

Analiza scandalului uriaș dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu. Dan Andronic: A fost folosit foarte mult timp

„Haideți să vă spun părerea mea, ca om care cunoaște destul de bine ciorba de acolo. Unde are dreptate Călin Georgescu este că, dacă vrei să vorbești de principii, vorbești de principi. Dacă vrei să vorbești de interese, vorbești de interese. lucrurile astea s-au amestecat de mult în ceea ce privește combinația asta cu AUR și cu Călin Georgescu, cu Realitatea Plus cu Maricel Păcuraru și așa mai departe. Deci nu ar trebui să se mire că s-a ajuns aici.

El a fost foarte mult timp folosit exact pentru asta, pentru rating, pentru validarea anumitei situații. Dacă se aștepta să găsească caracter în zona aia, ce să zic, eu am pierdut iluziile acum 30 de ani”, a afirmat jurnalistul.

Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri

Unde nu are dreptate Georgescu

„Domnul Georgescu văd că e mai feciorelnic din punctul ăsta de vedere. Aici are dreptate. Unde n-are dreptate este că, până la urmă, un post de televiziune face emisiuni cu toți candidații, cu toți. Asta este. Cu asta se ocupă și asta e și normal să facă. Dar el cred că și aici poate trecem peste. Scena asta care e din romanul pe care tot îl citesc eu cu mare plăcere, Maidanul cu dragoste. Este, parcă e din Panait Istrati, de asta mi-a adus aminte așa”, a mai precizat Dan Andronic.

Realizatorul emisiunii a mai explicat că ruptura este normală, în condițiile în care, în viață, apar situații în care fiecare o poate lua pe drumuri diferite.

„Toată desfășurarea, este vorba de fapt de o ruptură normală. Este o ruptură normală pentru că, la un moment dat, drumurile se despart și e natural și în astea ați trăit lucrul ăsta ca om politic. Ați văzut ce înseamnă să fie presa de partea ta și, brusc, să nu mai fie. Și eventual chiar să nu înțelegi de ce, de la ce ți se trage. Afli după aia, înțelegi după aia, că sunt niște jocuri în spate. Deci nu aș putea spune că nu sunteți un om care să înțeleagă lucrul ăsta. Dar, într-un fel, admir capacitatea domnului Călin Georgescu de a rămâne consecvent”.

Adrian Severin: „Am și întrebat dacă e cu camera ascunsă”

Adrian Severin a fost uimit de scandal și s-a întrebat dacă nu cumva, cei doi combatanți nu au fost filmați fără să știe. „Am și întrebat dacă e cu camera ascunsă filmat, pentru că, în fine, mi se părea că este aproape o discuție privată între cei doi interlocutori. Am trecut și eu prin tot felul de experiențe, când m-am bucurat de simpatie și când m-am bucurat de un tratament exact opus, asta este viața.

Și, până la urmă, vorba aceea, numai boul e consecvent. Deci, sigur, nu neapărat acuz de inconsecvență o anumită persoană, fie că e jurnalist, fie că este un politic. fie că este un om de cultură, dacă își schimbă opiniile. Altcineva spunea, numai cei care mor tineri au privilegiu de a nu își schimba opiniile.”

Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa [email protected]

Stiri calde

01:19 - Potop peste București. Cea mai violentă furtună din ultimii ani a transformat Capitala într-un lac: străzi și blocuri...

23:55 - Setările care îți eliberează spațiul ascuns din telefon fără să ștergi fișiere importante

23:42 - Proiectul social prin care prințul William vrea să șteargă o mare problemă a sistemului

23:32 - Războiul pentru pedeapsa capitală se reaprinde. Emmanuel Macron trage semnalul de alarmă

23:23 - Fostul procuror general a mai scăpat de un dosar penal. Câte i-au mai rămas

23:13 - Frații Pavăl își extind imperiul. Tranzacția de 823 de milioane de euro pentru preluarea Carrefour, încheiată

HAI România!

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Spionul României în două regimuri

Spionul României în două regimuri

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Proiecte speciale