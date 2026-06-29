Scandalul de proporții dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu, a fost analizat, azi, la podcastul Hai România, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Realizatorul Dan Andronic l-a avut invitat pe Adrian Severin, fost ministru de Externe.

Ruptura survenită între Realitatea Plus și fostul candidat la prezidențiale nu l-a surprins pe Dan Andronic. Care a remarcat că politicianul a fost folosit de televiziune o bună perioadă pentru că făcea rating.

„Haideți să vă spun părerea mea, ca om care cunoaște destul de bine ciorba de acolo. Unde are dreptate Călin Georgescu este că, dacă vrei să vorbești de principii, vorbești de principi. Dacă vrei să vorbești de interese, vorbești de interese. lucrurile astea s-au amestecat de mult în ceea ce privește combinația asta cu AUR și cu Călin Georgescu, cu Realitatea Plus cu Maricel Păcuraru și așa mai departe. Deci nu ar trebui să se mire că s-a ajuns aici.

El a fost foarte mult timp folosit exact pentru asta, pentru rating, pentru validarea anumitei situații. Dacă se aștepta să găsească caracter în zona aia, ce să zic, eu am pierdut iluziile acum 30 de ani”, a afirmat jurnalistul.

„Domnul Georgescu văd că e mai feciorelnic din punctul ăsta de vedere. Aici are dreptate. Unde n-are dreptate este că, până la urmă, un post de televiziune face emisiuni cu toți candidații, cu toți. Asta este. Cu asta se ocupă și asta e și normal să facă. Dar el cred că și aici poate trecem peste. Scena asta care e din romanul pe care tot îl citesc eu cu mare plăcere, Maidanul cu dragoste. Este, parcă e din Panait Istrati, de asta mi-a adus aminte așa”, a mai precizat Dan Andronic.

Realizatorul emisiunii a mai explicat că ruptura este normală, în condițiile în care, în viață, apar situații în care fiecare o poate lua pe drumuri diferite.

„Toată desfășurarea, este vorba de fapt de o ruptură normală. Este o ruptură normală pentru că, la un moment dat, drumurile se despart și e natural și în astea ați trăit lucrul ăsta ca om politic. Ați văzut ce înseamnă să fie presa de partea ta și, brusc, să nu mai fie. Și eventual chiar să nu înțelegi de ce, de la ce ți se trage. Afli după aia, înțelegi după aia, că sunt niște jocuri în spate. Deci nu aș putea spune că nu sunteți un om care să înțeleagă lucrul ăsta. Dar, într-un fel, admir capacitatea domnului Călin Georgescu de a rămâne consecvent”.

Adrian Severin a fost uimit de scandal și s-a întrebat dacă nu cumva, cei doi combatanți nu au fost filmați fără să știe. „Am și întrebat dacă e cu camera ascunsă filmat, pentru că, în fine, mi se părea că este aproape o discuție privată între cei doi interlocutori. Am trecut și eu prin tot felul de experiențe, când m-am bucurat de simpatie și când m-am bucurat de un tratament exact opus, asta este viața.

Și, până la urmă, vorba aceea, numai boul e consecvent. Deci, sigur, nu neapărat acuz de inconsecvență o anumită persoană, fie că e jurnalist, fie că este un politic. fie că este un om de cultură, dacă își schimbă opiniile. Altcineva spunea, numai cei care mor tineri au privilegiu de a nu își schimba opiniile.”