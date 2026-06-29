Explozii politice și geopolitice

Radiografia unor zile foarte fierbinți Astăzi, de la ora 12:00, emisiunea „Hai România!” revine cu o ediție de colecție, transmisă în direct, în care analizăm evenimentele de ultimă oră care zguduie atât scena politică dâmbovițeană, cât și eșichierul internațional. Invitatul special al acestei ediții, moderată de Dan Andronic, este prof.

dr. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe și europarlamentar, un fin observator al dinamicii geopolitice și al jocurilor de culise de la București și Bruxelles. Temele fierbinți de pe agenda de astăzi: Cazul Siegfried Mureșan. Ce se ascunde în spatele ultimelor controverse și cum se repoziționează forțele politice? Analizăm impactul acestui caz asupra imaginii României în Parlamentul European.

Criza de la București. Instabilitate, negocieri intense și tensiuni în arcul guvernamental. Încotro se îndreaptă Capitala și cine deține, de fapt, frâiele puterii în acest moment? Butoiul de pulbere din Orientul Mijlociu. Evoluția din Iran: Care sunt implicațiile noilor mișcări de trupe și ale declarațiilor de la Teheran pentru securitatea globală?

Lovitura de stat din Iran. Schimbare brutală de regim sau un nou capitol de haos? Nu ratați o analiză fără menajamente și scenarii explicate pe înțelesul tuturor! Fii alături de noi începând cu ora 12:00, în direct pe paginile noastre de socializare și pe canalul de YouTube. Pune-ți întrebările în secțiunea de comentarii, iar Adrian Severin îți va răspunde în timp real!

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