Continuă Continuă scandalul Anca Alexandrescu - Călin Georgescu: „Ne luptăm cu al doilea dictator”
- Andrei Arvinte
- 29 iunie 2026, 15:31
Moderatoarea Anca Alexandrescu a revenit cu o postare dură pe Facebook după schimbul tensionat de replici din platoul Realitatea Plus cu Călin Georgescu, amplificând astfel conflictul din zona suveranistă.
Scandal Anca Alexandrescu - Călin Georgescu
Confruntarea din emisiunea de duminică seara a scos în evidență tensiunile acumulate în ultimele zile între jurnalistă și o parte a susținătorilor curentului suveranist. Dialogul a devenit rapid conflictual pe fondul acuzațiilor de favoritism politic și trădare.
Alexandrescu a admis în direct că l-a susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier:
„Da, eu l-am susținut pe Veștea. Da, dar eu îmi asum public lucrurile acestea. Și am să explic de ce: ca să scăpăm de Bolojan”.
Călin Georgescu a criticat susținerea lui Veștea
Călin Georgescu a replicat ferm, calificând alegerea ca fiind o eroare:
„Da, ați greșit complet”.
Schimbul de replici a escaladat, Georgescu descriind susținerea pentru Veștea drept „aceeași mărie cu altă pălărie”.
Anca Alexandrescu, atac la fostul candidat
Pe fondul criticilor venite din tabăra suveranistă, inclusiv apeluri la boicotarea emisiunilor sale, Anca Alexandrescu a publicat o postare dură pe Facebook:
„Adevărații suveraniști se luptă cu sorosiștii neomarxiști, nu îi ajută să rămână la putere! Dacă iubești poporul, faci ceea ce e mai bine pentru el, nu pentru tine!
Am avut un dictator, acum ne luptăm cu al doilea, nu vreau să ajungem cu al 3-lea, care consideră că e Dumnezeu și fără el nu se poate nimic! AUR este într-o capcană uriașă și nu știu cum va putea ieși din asta!”
Postarea a intensificat dezbaterile din spațiul public și a atras noi reacții.
În paralel, Realitatea PLUS a anunțat limitarea colaborării cu Călin Georgescu, calificând declarațiile acestuia drept „inacceptabile”. Postul a condiționat eventuale viitoare apariții ale fostului candidat de scuze publice.
Conflictul dintre Anca Alexandrescu și o parte a curentului suveranist reflectă polarizarea tot mai accentuată din peisajul mediatic și politic românesc, într-un context marcat de criza guvernamentală prelungită.