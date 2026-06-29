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Continuă Continuă scandalul Anca Alexandrescu - Călin Georgescu: „Ne luptăm cu al doilea dictator”

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Continuă Continuă scandalul Anca Alexandrescu - Călin Georgescu: „Ne luptăm cu al doilea dictator”Anca Alexandrescu și Călin Georgescu. Sursa foto; Captură video
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Din cuprinsul articolului

Moderatoarea Anca Alexandrescu a revenit cu o postare dură pe Facebook după schimbul tensionat de replici din platoul Realitatea Plus cu Călin Georgescu, amplificând astfel conflictul din zona suveranistă.

Scandal Anca Alexandrescu - Călin Georgescu

Confruntarea din emisiunea de duminică seara a scos în evidență tensiunile acumulate în ultimele zile între jurnalistă și o parte a susținătorilor curentului suveranist. Dialogul a devenit rapid conflictual pe fondul acuzațiilor de favoritism politic și trădare.

Alexandrescu a admis în direct că l-a susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier:

„Da, eu l-am susținut pe Veștea. Da, dar eu îmi asum public lucrurile acestea. Și am să explic de ce: ca să scăpăm de Bolojan”.

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Călin Georgescu a criticat susținerea lui Veștea

Călin Georgescu a replicat ferm, calificând alegerea ca fiind o eroare:

„Da, ați greșit complet”.

Schimbul de replici a escaladat, Georgescu descriind susținerea pentru Veștea drept „aceeași mărie cu altă pălărie”.

Veștea

Veștea. Sursa foto: Facebook

Anca Alexandrescu, atac la fostul candidat

Pe fondul criticilor venite din tabăra suveranistă, inclusiv apeluri la boicotarea emisiunilor sale, Anca Alexandrescu a publicat o postare dură pe Facebook:

„Adevărații suveraniști se luptă cu sorosiștii neomarxiști, nu îi ajută să rămână la putere! Dacă iubești poporul, faci ceea ce e mai bine pentru el, nu pentru tine!

Am avut un dictator, acum ne luptăm cu al doilea, nu vreau să ajungem cu al 3-lea, care consideră că e Dumnezeu și fără el nu se poate nimic! AUR este într-o capcană uriașă și nu știu cum va putea ieși din asta!”

Postarea a intensificat dezbaterile din spațiul public și a atras noi reacții.

În paralel, Realitatea PLUS a anunțat limitarea colaborării cu Călin Georgescu, calificând declarațiile acestuia drept „inacceptabile”. Postul a condiționat eventuale viitoare apariții ale fostului candidat de scuze publice.

Conflictul dintre Anca Alexandrescu și o parte a curentului suveranist reflectă polarizarea tot mai accentuată din peisajul mediatic și politic românesc, într-un context marcat de criza guvernamentală prelungită.

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