Sorin Grindeanu a părăsit sala de plen înainte de a fi anunțate rezultatele pentru învestirea Guvernului Veștea.

„„Eu pot să vorbesc în numele PSD, care a înțeles responsabilitatea acestui vot, de a oferi României un guvern stabil, care să intre rapid în pâine. PSD a votat, au votat toți colegii mei. O să vedem rezultatul votului. Nu aș răspunde în numele lui Adrian Veștea. Eu vreau să îl felicit că a acceptat să intre în această bătălie. Un om care a dorit binele, un om care și-a dorit ceea ce își dorește orice om de bună-credință, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic. E treaba românilor să îi judece pe cei care pun funcțiile mai presus. PSD nu fuge de responsabilitate. În PSD este democrație, fiecare dintre membri poate să își spună părerile, dar, într-un final, PSD acționează ca o echipă. Dacă președintele ne va chema, și cred că va face acest lucru în zilele următoare, o să ne asumăm responsabilitatea. Comuniștii olteni despre Beatles: Boala, care se pare dăunează sistemului nervos, se numește beatlemanie ASF propune reguli noi pentru pensiile private. Ce avantaje și dezavantaje au Evident că ne apropiem de anticipate. PSD nu va vota un guvern minoritar PNL–USR–UDMR. Dacă urmare a consultărilor de la Cotroceni, PSD va acord PSD acest mandat, vom vedea în ce formulă vom veni în fața Parlamentului Bogdan Ivan a fost solicitat de George Simion, și i-am dat voie să meargă Ați fi dispus că îl acceptați pe Ilie Bolojan premier din nou? Nu

Într-un final, cred că le va veni vremea și celor care astăzi au lipsit, fiindcă România are nevoie de un guvern stabil. Nu are nevoie PSD, nu are nevoie Nicușor Dan. În scurt timp, acest lucru va trebui să se întâmple, într-o formulă care ar trebui să fie discutată în zilele următoare și să se vină rapid în fața Parlamentului”.

Liderul AUR, George Simion, a transmis luni seară un mesaj pe Facebook în momentul în care Parlamentul reunit a început procedura de vot pentru învestirea Guvernului Veștea.

„Guvernul Veștea/Nicușor a picat la vot”, a scris George Simion pe Facebook.

Înaintea votului, liderul AUR a avut o intervenție scurtă în plen, unde a afirmat că nu le va indica parlamentarilor formațiunii cum să voteze. El a precizat însă că va părăsi sala împreună cu acei membri ai partidului care, în opinia sa, rămân fideli cauzei AUR, gest care echivalează cu neparticiparea la votul pentru învestirea Guvernului Veștea.

În 3 minute este aproape imposibil să analizăm programul de guvernare, dar astăzi nu aceasta este cea mai importantă chestiune a zilei. Se încheie o perioadă care a început acum 36 de ani, imediat după Revoluție, și care a fost una extrem de importantă pentru țara noastră. Semnalul de sfârșit de epocă a fost dat în decembrie 2024, când au fost anulate alegerile prezidențiale, pentru care nici astăzi nu avem o explicație. Trecem peste principii, iar câmpul de bătălie politică devine extrem de tulbure. Asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere. O țară mică, slabă, o țară fără putere economică și militară poate supraviețui doar dacă ține de principii, valori și caută aliați. Astăzi se întâmplă un lucru aparent minor: Guvernul Veștea, dacă va trece, va trece doar cu ajutorul celor de la AUR. Astăzi, sub această cupolă a Parlamentului, există un singur câștigător, un singur om care a câștigat, dar nu este în sală. „Felicitări, George Simion, ai dat șah-mat!” UDMR nu va participa la vot.

„De 35 de ani, trădarea a fost la ordinea zilei. Ni s-a promis, din aceste bănci și din aceste instituții, prosperitate și, din păcate, România a ajuns pe ultimul și penultimul loc în toate topurile. Ni s-a promis libertate și democrație, iar România a ajuns singurul stat din UE unde sunt anulate alegerile.

Parlamentul și politica au devenit sinonime cu trădarea. Mă uit către poporul român și le spun că trebuie să ne croim un alt viitor. Nu mai putem sta cu coloana îndoită, să fim conduși de niște trădători. Trebuie să fim drepți, trebuie să stăm în picioare, demni și mândri de ceea ce am fost și de ceea ce suntem. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și ceilalți oameni care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare și părăsim această sală sinonimă cu trădarea, iar de mâine așteptăm să ne creăm un alt viitor. AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează”, a declarat George Simion.

Începând cu sfârșitul lunii februarie a început un război în Iran. Imediat România a aflat cât de vulnerabilă este, cât de firavă e economia și cât de expusă unei crize Azi România rezistă și nu intră în incapacitate de plată doar pentru că nu e o criză internațională. Citind programul de guvernare am dedus că nu au înțeles că trecem printr-o criză profundă. Ne cer să-i votăm ca să aplice exact aceleași măsuri ca Guvernul care a fost demis

A început şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată votului de învestitură pentru Programul de guvernare şi pentru componenţa completă a Guvernului Veştea. Până la acest moment, şi-au înregistrat prezenţa 358 de parlamentari din totalul celor 464.

Adrian Veștea vorbește în fața Parlamentului:

„Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă solicita votul de încredere pentru învestirea acestui Guvern. Dincolo de tot ceea ce ne separă politic, avem un scop comun: dorința sinceră de a face bine țării noastre. Trecem printr-o perioadă complexă, cu tensiuni sociale acumulate de ani de zile, dar, dincolo de toate, adevărata noastră problemă este o criză de încredere: neîncrederea dintre cetățean și stat, convingerea că regulile nu sunt aceleași pentru toți și că viitorul lor nu mai poate fi construit acasă. Nu ne lipsesc resursele, ne lipsește încrederea. Misiunea acestui Guvern este clară: să reconstruim această încredere, pentru că ea nu se cere, ci se câștigă zi de zi, prin fapte. Dacă îmi veți acorda votul, obiectivul meu principal va fi să contribui la reunirea societății noastre. Avem nevoie de mai puțină dezbinare și de mai multe soluții, iar întrebarea care va sta la baza fiecărei decizii va fi una singură”. „Țara asta înseamnă oameni, familii care muncesc cinstit pentru un viitor mai bun al copiilor lor, tineri care se întreabă dacă merită să rămână acasă, antreprenori care creează locuri de muncă, profesori, medici, fermieri, militari și funcționari care își fac datoria în fiecare zi, dar și seniori care au construit tot ce avem și merită respectul nostru necondiționat”, a continuat el. „Distinși parlamentari, avem nevoie urgentă de stabilitate și de un Guvern cu puteri depline, reforme care trebuie continuate, investiții care nu mai suportă întârziere, fonduri europene care trebuie atrase, nu pierdute prin birocrație”, a mai spus Veștea. „Oamenii au nevoie de stabilitate, de predictibilitate, de un stat care își respectă cuvântul. Avem mult de muncă înainte. Nu toate deciziile vor fi ușoare, nu toate reformele vor fi populare, dar sunt convins că avem resurse, energia și oamenii necesari pentru a reuși. Cred într-o țară puternică, respectată, care își valorifică în sfârșit potențialul”, a declarat Veștea. „Nu vreau să fiu prim-ministrul care promite cel mai mult. Vreau să fiu cel care lasă în urma mea cele mai multe lucruri făcute. Acesta este angajamentul pe care îl fac astăzi, să reconstruim încrederea, respectul și speranța că viitorul poate fi construit aici, acasă. Nu mai avem nevoie de scandal, avem nevoie de direcție”. Parlamentul se pregătește pentru unul dintre cele mai importante voturi politice ale anului. Guvernul Veștea intră luni seară, de la ora 21:30, în fața plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului pentru votul de învestitură, după o zi marcată de audieri-maraton, negocieri de ultim moment și incertitudini privind majoritatea parlamentară necesară. În condițiile în care mai multe partide au anunțat oficial că nu vor susține Executivul, atenția s-a mutat asupra discuțiilor purtate cu AUR, formațiune ale cărei voturi ar putea deveni decisive.

Premierul desemnat Adrian Veștea a depus duminică seară în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Birourile Permanente Reunite au stabilit ca audierile miniștrilor să aibă loc luni, între orele 12:00 și 21:00, iar votul de învestitură să fie programat pentru ora 21:30.

Procedura nu a fost lipsită de controverse. PNL a contestat încă de dimineață calendarul și formula guvernamentală, susținând că persoanele nominalizate ca reprezentanți ai partidului nu au susținerea conducerii liberale și invocând posibile probleme de constituționalitate. De asemenea, USR a solicitat amânarea votului pentru o zi, argumentând că audierile sunt organizate într-un ritm prea accelerat.

PSD a rămas principalul susținător al Executivului și a intrat în noua formulă guvernamentală cu cele mai multe portofolii. Social-democrații au susținut pe parcursul întregii zile necesitatea instalării rapide a unui guvern cu puteri depline, invocând situația economică și obligațiile asumate de România prin PNRR.

În schimb, PNL, condus de Ilie Bolojan, a anunțat că nu susține Guvernul Veștea și că persoanele aflate pe lista miniștrilor din partea liberalilor nu reprezintă poziția oficială a partidului.

USR și-a exprimat la rândul său opoziția față de noul Executiv, iar UDMR a transmis că nu va vota cabinetul propus de Adrian Veștea.

Pe parcursul zilei, toate calculele politice s-au concentrat asupra poziției AUR. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Guvernul Veștea ar avea nevoie de un număr important de voturi din partea formațiunii conduse de George Simion pentru a depăși pragul necesar învestirii.

În cursul după-amiezii, George Simion a transmis că parlamentarii AUR nu sunt pregătiți să susțină Executivul și a cerut clarificări publice din partea președintelui Nicușor Dan cu privire la poziția sa față de partid. Ulterior, Adrian Veștea s-a deplasat la sediul AUR pentru negocieri directe cu conducerea formațiunii.

După întâlnire, liderul AUR a declarat că partidul așteaptă în continuare clarificări înainte de vot, în timp ce reprezentanți ai echipei premierului desemnat au susținut că discuțiile au vizat măsuri economice și posibilitatea unei colaborări parlamentare pentru depășirea blocajului politic.

În paralel cu negocierile politice, miniștrii propuși au trecut prin comisiile parlamentare de specialitate. Majoritatea candidaților au primit avize favorabile, însă au existat și excepții notabile.

Romeo Lungu, propus la Ministerul Dezvoltării și Florin-Alexandru Zaharia, propus pentru Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, au primit avize negative. În schimb, Alexandru Rogobete la Sănătate, Mihai Ghigiu la Mediu, Marian Neacșu la Interne, Cristian Pistol la Transporturi, Bogdan Ivan la Energie și Sorin Cîmpeanu la Apărare și Monica Anisie, nominalizată la Educație, au trecut de comisii cu avize favorabile.

Audierile au fost marcate de schimburi de replici între reprezentanții PSD, PNL, USR și AUR, de întrebări privind implementarea PNRR, reforma administrației, educația, investițiile și situația economică a țării.

Programul de guvernare depus de Adrian Veștea are aproximativ 80 de pagini și include obiective precum reducerea deficitului bugetar până în 2028, accelerarea absorbției fondurilor europene, îndeplinirea jaloanelor din PNRR și continuarea proiectelor majore de infrastructură. Printre prioritățile asumate se regăsesc și aderarea României la OCDE, dezvoltarea industriei de apărare și utilizarea fondurilor europene pentru investiții strategice.

Iată componența guvernului propus de Adrian Veștea, alcătuit din reprezentanți ai PSD, PNL și independenți: