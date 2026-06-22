Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament programul de guvernare și lista completă a miniștrilor pentru noul Executiv. Documentul oficial include zece portofolii pentru PSD, cinci pentru PNL și șase membri independenți.

Printre propuneri se află Alina Gorghiu, nominalizată pentru funcția de vicepremier fără portofoliu, în condițiile în care noua conducere a PNL i-a cerut oficial demisia din partid până luni, la ora 12:00. Din acest moment, pornește cronometrul procedural în legislativ: urmează audierile maraton în comisii și votul decisiv în plenul reunit, unde noul Guvern are nevoie de o majoritate strânsă pentru a fi învestit.

Veștea a depus duminică seară documentele la comisii și a precizat că echipa sa își asumă asigurarea stabilității politice și continuarea parcursului european al României. Programul de guvernare depus la Parlament are 80 de pagini, cu 12 mai multe față de varianta inițială.

„Am depus la Parlament Programul de Guvernare şi lista miniştrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine şi pentru a readuce ţara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate şi funcţionare normală a instituţiilor”, a anunţat Adrian Veştea într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a adăugat că are încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate procedura și va stabili un calendar rapid pentru audieri și pentru votul de învestitură.

-Stabilitate politică: revenirea la normalitate instituțională.

-Fonduri europene: accelerarea atragerii banilor din PNRR.

-Stabilitate economică: menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară.

-Investiții: deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate.

-Securitate națională: accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Echipa guvernamentală include reprezentanți de la PSD, PNL și specialiști independenți introduși la cererea premierului desemnat:

-Adrian Veştea – Prim-ministru (PNL)

-Marian Neacşu – Vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne (PSD)

-Alina Gorghiu – Vicepremier (PNL)

-Diana Morar – Vicepremier (independent)

-Luca Niculescu – Ministru de Externe (independent)

-Alexandru Nazare – Ministru de Finanţe (independent)

-Florin Zaharia – Ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene (independent)

-Florin Manole – Ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii (PSD)

-Monica Anisie – Ministru al Educaţiei şi Cercetării (PNL)

-Marian Bârgău – Ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (independent)

-Eduard Mititelu – Ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

-Romeo Lungu – Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD)

-Ionuţ Vulpescu – Ministru al Culturii (PSD)

-Sorin Cîmpeanu – Ministru al Apărării Naţionale (PNL)

-Radu Marinescu – Ministru al Justiţiei (PSD)

-Alexandru Ghigiu – Ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD)

-Cristian Pistol – Ministru al Transporturilor şi Infrastructurii (PNL)

-Florin Barbu – Ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD)

-Bogdan Ivan – Ministru al Energiei (PSD)

-Alexandru Rogobete – Ministru al Sănătăţii (PSD)

-Radu Oprea – Secretar general al Guvernului (PSD)

-Aritmetica parlamentară: De unde pot veni voturile pentru învestire

Pentru a fi învestit, Guvernul Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi „pentru” în plenul reunit al Parlamentului.

Până în acest moment, formațiunile PNL, USR și UDMR au anunțat oficial că nu vor vota Cabinetul propus. Președintele liberalilor, Ilie Bolojan, a declarat că parlamentarii PNL nu vor fi prezenți în sală la momentul votului, deși există semnale că o parte dintre deputații și senatorii liberali ar putea susține Cabinetul. De asemenea, liderii AUR au afirmat în mod repetat că vor vota împotriva învestituri.

-PSD: 128 de parlamentari

-AUR: 90 de parlamentari

-PNL: 76 de parlamentari

-USR: 59 de parlamentari

-UDMR: 31 de parlamentari

-Grupul S.O.S. România: 15 membri

-Grupul minorităților naționale: 17 parlamentari

-Uniți pentru România: 14 membri

-Grupul Pace-Întâi România: 11 senatori

-Neafiliați: 15 deputați și 8 senatori

După depunerea oficială a listei și a programului de guvernare de către Adrian Veștea, conducerea Parlamentului declanșează calendarul audierilor:

Reunirea Birourilor Permanente Reunite (BPR): Conducerea Camerei Deputaților și a Senatului se întrunește pentru a stabili calendarul exact alocat comisiilor de specialitate și data plenului comun.

Audierile în comisiile de specialitate: Fiecare dintre cei 20 de miniștri propuși va fi audiat în comisiile parlamentare aferente portofoliului său. Fiecare comisie va emite un aviz (consultativ, dar definitoriu pentru imaginea politică a candidatului).

Votul de învestitură în Plenul Comun: La cel mult câteva zile după finalizarea audierilor, deputații și senatorii se vor reuni în ședință comună pentru a acorda sau a respinge încrederea Cabinetului Veștea.