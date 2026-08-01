Debitul Dunării va continua să scadă până pe 7 august, iar nivelul apei din zona Centralei Nucleare Cernavodă ar putea coborî zilnic cu până la trei centimetri, a declarat sâmbătă Sorin Rîndașu, director general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”. Autoritățile pregătesc lucrări de dirijare a apei și de dragaj pentru a menține centrala în funcțiune până la stabilizarea debitelor.

La intrarea Dunării în România se înregistrează în prezent un debit de 1.590 de metri cubi pe secundă, iar prognozele indică o nouă scădere în zilele următoare.

„Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de faţă la intrarea în ţară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la ora asta se înregistrează 1.590 m3 pe secundă, cu tendinţa de scădere până în data de 7 august când se vor înregistra în jur de 1.450 m3. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiţii, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită”, a declarat, sâmbătă, Sorin Rîndaşu, director general adjunct Administraţia Naţională "Apele Române".

Pentru creșterea cantității de apă care ajunge în zona centralei, autoritățile au dispus măsuri privind dirijarea debitului dinspre brațul Bala către Dunărea Veche, precum și efectuarea unor lucrări de dragaj.

Sorin Rîndașu a declarat că există în continuare riscuri, în condițiile în care seceta și temperaturile ridicate afectează mai multe state din regiune.

„În aceste condiţii este destul de dificil de spus că totul este în siguranţă, sunt riscuri, dar se face tot ceea ce este omeneşte posibil pentru menţinerea în funcţiune a Centralei Nucleare, care în momentul de faţă aduce un aport important, mai ales în condiţiile în care şi în Ungaria, din patru grupuri, trei deja au fost oprite şi Bulgaria semnalează, de asemenea, probleme în funcţionarea centralei nucleare de la Kozlodui”, a mai declarat Sorin Rîndaşu.

Directorul general adjunct al Apelor Române a avertizat că prognozele privind evoluția debitului fluviului nu sunt favorabile.

”Singurul lucru pe care putem să-l spunem este că, în Bazinul Superior, în Austria, se înregistrează precipitaţii ceea ce a permis creşterea nivelelor râurilor din zona care alimentează Dunărea Superioară. Dar trebuie menţionat faptul că sunt şapte zile de parcurs până la intrarea în ţară şi de la intrarea până în zona Cernavodă mai sunt încă cinci zile. Deci vorbim de două săptămâni în care trebuie să găsite, cu resursele locale, soluţii care să permită în continuare funcţionarea Centralei Nucleare”, a explicat specialistul.

Apa provenită din precipitațiile înregistrate în Austria are nevoie de aproximativ șapte zile pentru a ajunge la intrarea Dunării în România și de alte cinci zile pentru a ajunge în zona Cernavodă. Până atunci, măsurile aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență ar putea ridica nivelul apei suficient pentru ca centrala să își continue activitatea.

Acesta a precizat că măsurile dispuse de Comitetului Naţional de Situaţii de Urgenţă ar putea ”produce acel efect de 10-15 cm care să ne permite să trecem până să ajungem la perioada la care debitele la intrarea Dunării în ţară vor fi stabilizate la valori în jurul valori de 1.600, poate puţin mai mari”.

Un debit de 1.600 de metri cubi pe secundă la intrarea Dunării în țară este de cel puțin două ori și jumătate mai mic decât media multianuală corespunzătoare acestei luni. Sorin Rîndașu a mai declarat că debitele înregistrate în prezent pe Dunăre sunt cu 25% mai mici comparativ cu cele din aceeași perioadă a anului trecut.

Unitatea 1 a Centralei Nucleare Cernavodă a fost oprită în această săptămână, ceea ce a redus producția internă de energie cu 10%, într-o perioadă în care consumul este ridicat din cauza caniculei. Continuarea scăderii debitului Dunării creează riscul opririi și a Unității 2, situație care ar avea un impact important asupra producției interne de energie.