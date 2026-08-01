Armata rusă a intensificat considerabil bombardamentele asupra teritoriului ucrainean în cursul lunii iulie, atingând un nivel record al atacurilor cu rachete de la începutul anului. În același timp, autoritățile de la Kiev încearcă să obțină sprijin suplimentar de la Washington, adresând apeluri directe președintelui american Donald Trump pentru furnizarea mijloacelor necesare defensivei antiaeriene, notează AFP.

Conform unei analize făcute de sursa citată, pe baza datelor furnizate zilnic de forțele aeriene ucrainene, Moscova a lansat în luna iulie 376 de rachete asupra obiectivelor din Ucraina. Această cifră reprezintă mai mult decât dublul volumului de rachete utilizat de forțele ruse în luna iunie, reflectând o schimbare tactică și o intensificare vizibilă a operațiunilor de bombardament.

Cea mai mare parte a loviturilor cu rachetă a fost direcționată către capitala Kiev. Această acțiune vine în urma avertismentelor lansate anterior de Moscova, care a promis să lovească sistematic capitala ucraineană drept replică la o serie de atacuri sângeroase atribuite Ucrainei pe teritoriul rusesc și în zonele ocupate.

Luna iulie a fost marcată de mai multe valuri de atacuri masive care au provocat pagube materiale majore și numeroase victime în rândul populației civile. Cel mai grav incident s-a înregistrat în noaptea de 2 iulie, când loviturile aeriene s-au soldat cu cel puțin 30 de morți. De asemenea, în noaptea de vineri spre sâmbătă, Kievul a fost din nou vizat de rachete rusești, atacul provocând moartea a cel puțin nouă persoane.

Pe lângă rachete, Rusia a continuat să folosească intensiv și dronele de atac. În iulie au fost lansate 4.956 de drone asupra obiectivelor ucrainene, nivelul fiind totuși cu 14% mai scăzut comparative cu luna iunie.

Reprezentanții armatei ucrainene precizează că reușesc să doboare majoritatea dronelor de atac, însă contracararea rachetelor balistice rusești depinde aproape exclusiv de livrările de tehnică militară din Vest, în special de sistemele americane Patriot.

Situația aprovizionării rămâne însă incertă. Președintele Donald Trump afirmase inițial că va autoriza Ucraina să le producă la nivel local, înainte de a-și revizui decizia, declarând acum că „nu este sigur” de acest lucru. În prezent, rămâne incert dacă industria ucraineană dispune de resursele și tehnologia necesare pentru a fabrica aceste rachete complexe și extrem de costisitoare pe termen scurt.

În tot acest timp, atât Rusia, cât și Ucraina continuă să își intensifice atacurile cu rază lungă de acțiune, evoluție care duce la o creștere alarmantă a numărului de victime în rândul civililor.