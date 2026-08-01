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Avertisment lansat de Iran. Amenințări directe cu lovituri asupra infrastructurii critice din Israel și din statele din Golf

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Avertisment lansat de Iran. Amenințări directe cu lovituri asupra infrastructurii critice din Israel și din statele din GolfSUA - Iran / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile sin Iran au lansat sâmbătă dimineața o serie de amenințări directe la adresa Israelului și a statelor din Golful Persic, avertizând că vor vizat infrastructura critică din aceste regiuni dacă un nou atac împotriva Iranului va fi pus în aplicare. Reacția dură a Teheranului vine pe fondul informațiilor apărute în presa americană privind posibile planuri de sprijin militar sau lovituri aeriene iminente, conform dpa.

Avertisment lansat de Iran. Amenințări directe cu lovituri asupra infrastructurii critice din Israel și din statele din Golf

Informațiile privind avertismentul oficial au fost transmise de agențiile de știri iraniene Tasnim și Fars, care au citat surse importante din cadrul serviciilor de securitate. Jurnaliștii de la Fars au subliniat că administrația de la Washington ar trebui să înțeleagă foarte clar că obiectivele energetice de importanță globală situate în Arabia Saudită și Qatar se află direct în raza de acțiune a rachetelor iraniene. De asemenea, pe lista potențialelor ținte au fost adăugate și facilități strategice din Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

Atac SUA Iran

Atac SUA Iran / foto: CENTCOM

În paralel, agenția Tasnim a citat un oficial iranian de securitate de rang înalt care a confirmat existența unui plan cuprinzător destinat loviturilor de răzbunare. Reprezentantul Teheranului a reamintit că armata Iranului și-a demonstrat deja în mod clar abilitatea și determinarea de a efectua contraatacuri puternice.

Planurile de atac analizate la nivel înalt în Statele Unite

Presiunea militară din regiune a crescut după ce publicații precum CBS News și The Wall Street Journal au raportat că președintele Donald Trump ia în calcul lansarea unor noi lovituri asupra Iranului chiar din acest weekend. Informațiile au fost furnizate de persoane familiarizate cu discuțiile din cadrul administrației americane. Conform datelor prezentate de CBS, există posibilitatea ca și Israelul să reintre activ în conflict. Cele două state au mai înregistrat schimburi directe de atacuri la începutul lunii iunie.

În plus, platforma Axios a transmis că noile opțiuni militare luate în considerare ar putea viza din nou infrastructura energetică a Iranului. Cu toate acestea, sursele citate în presa internațională menționează că Donald Trump nu a luat încă o decizie finală în această privință.

Declarațiile dure ale liderului de la Casa Albă

Liderul american a făcut referiri directe la posibilitatea unor acțiuni militare drastice în cursul zilei de vineri, în cadrul unei ședințe de cabinet desfășurate la reședința prezidențială de la Camp David. Cu acea ocazie, președintele SUA a transmis un mesaj categoric de avertizare.

„Îi vom lovi foarte tare”, a spus el, fără a oferit o dată sau alte detalii.

Solicitat să comenteze posibilele evoluții din următoarele patru săptămâni și modul în care va fi afectat Teheranul, liderul american a oferit un răspuns sugestiv privind presiunea exercitată asupra adversarilor săi. „Ştiţi, la un moment dat vor spune: 'Pur şi simplu nu mai putem suporta”, a declarat președintele SUA.

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