Statele Unite și Iranul au întrerupt, pentru moment, schimbul de atacuri, după aproape două săptămâni de confruntări, iar Teheranul transmite că își va menține această poziție atât timp cât Washingtonul nu reia bombardamentele, potrivit unor informații obținute de Reuters.

Campania aeriană americană a fost suspendată vineri seara, după 13 nopți consecutive de lovituri asupra Iranului. Nici sâmbătă, nici duminică nu au fost raportate atacuri americane, iar Iranul, care răspundea în fiecare noapte prin lovituri asupra unor state vecine ce găzduiesc baze militare americane, nu a lansat noi atacuri în ultimele două zile. Evoluția este importantă deoarece oferă un nou spațiu pentru negocieri și poate reduce temporar riscul unei escaladări regionale.

Un oficial iranian de rang înalt, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat pentru Reuters că poziția Teheranului rămâne neschimbată.

„Principiul nostru este «atac pentru atac». Dacă atacurile încetează, Iranul își va opri și el operațiunile. Acest mesaj a fost deja transmis Statelor Unite”, a afirmat sursa.

Totuși, aceeași sursă a precizat că autoritățile iraniene privesc cu scepticism pauza decisă de Washington și nu consideră că aceasta reflectă neapărat o schimbare de fond în poziția administrației americane.

„Există mai mult scepticism decât optimism. Opinia predominantă este că această pauză este una tactică, nu una autentică”, a declarat oficialul iranian.

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat pentru Fox News și alte posturi americane că președintele Donald Trump a decis suspendarea bombardamentelor pentru a oferi diplomației o nouă șansă.

„Le oferă negocierilor puțin spațiu și puțin timp”, a spus Waltz, fără a oferi detalii suplimentare.

În același timp, oficiali americani citați de Reuters au explicat că armata SUA și-a epuizat în mare parte lista țintelor selectate anterior pentru campania aeriană desfășurată în ultimele două săptămâni.

Potrivit unui oficial american care a dorit să își păstreze anonimatul, generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, l-a avertizat pe Donald Trump că reluarea operațiunilor militare la scară largă ar putea afecta semnificativ rezervele de muniții ale Statelor Unite.

Printre echipamentele considerate sensibile se numără și interceptoarele utilizate de sistemele americane de apărare antiaeriană din Orientul Mijlociu.

Biroul generalului Caine și Comandamentul Central al SUA au refuzat să comenteze informațiile, invocând practica de a nu face publice recomandările militare adresate unui președinte în funcție.

Campania militară americană a fost justificată de Washington ca răspuns la atacurile iraniene asupra transportului maritim din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale din lume.

În replică, Iranul a lansat atacuri asupra unor instalații de desalinizare din state arabe din Golf și susține că urmărește să își păstreze controlul asupra strâmtorii, prin care înainte de izbucnirea conflictului tranzita aproximativ o cincime din petrolul transportat la nivel mondial.

În Iran, perspectiva unei detensionări este privită cu rezervă. Nader, un om de afaceri în vârstă de 49 de ani din Teheran, a declarat pentru Reuters că nu se așteaptă ca actuala pauză să dureze.

„Toată lumea din țară este blocată într-o stare de incertitudine. Donald Trump se joacă cu Iranul. Nici nu încheie războiul și nu pleacă din regiune, dar nici nu lovește decisiv. Este epuizant”, a spus acesta.