Luna august marchează perioada de tranziție dintre zilele călduroase de vară și începutul toamnei, iar cei care stau la casă au încă multe lucrări de făcut înainte ca temperaturile să înceapă să scadă. Pe lângă recoltarea ultimelor fructe și legume ajunse la maturitate, plantele au nevoie de apă, solul trebuie protejat, iar unele flori și culturi pot fi pregătite încă de acum pentru sezonul următor, potrivit Express.

Ultimele săptămâni ale lunii august reprezintă un moment bun pentru mai multe lucrări de întreținere care pot ajuta grădina să rămână sănătoasă până la venirea toamnei și să pornească mai bine în vegetație anul viitor. Printre acestea se numără recoltarea culturilor, îndepărtarea buruienilor și a florilor ofilite, udarea corectă, aplicarea mulciului, colectarea semințelor și plantarea anumitor bulbi.

La sfârșitul lunii august, numeroase fructe și legume din grădină ajung la maturitate și trebuie culese înainte să se coacă excesiv sau să înceapă să se deterioreze. Roșiile, prunele, vinetele și castraveții se numără printre culturile care pot fi recoltate în această perioadă, în funcție de soi și de condițiile meteorologice.

Recoltarea regulată le permite plantelor să își concentreze resursele asupra fructelor care încă se dezvoltă și reduce riscul ca produsele prea coapte să atragă dăunători sau să favorizeze apariția unor boli. În același timp, este bine ca grădinarii să verifice plantele și să îndepărteze fructele deteriorate sau afectate.

Florile care și-au încheiat perioada de înflorire trebuie, de asemenea, curățate. Îndepărtarea acestora poate încuraja apariția unor noi flori și le permite plantelor să își păstreze energia pentru dezvoltarea ulterioară.

Perioadele caniculare din august pot afecta rapid plantele, în special atunci când solul se usucă și precipitațiile sunt insuficiente. Din acest motiv, grădinarii trebuie să urmărească în mod constant nivelul de umiditate și să asigure plantelor cantitatea de apă de care au nevoie.

Udarea este mai eficientă dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute, deoarece apa se evaporă mai greu și are timp să pătrundă în sol. Este important ca umezeala să ajungă în zona rădăcinilor, nu doar la suprafața pământului.

În perioadele foarte calde, o atenție suplimentară trebuie acordată plantelor tinere, culturilor din ghivece și celor care au nevoie de mai multă apă pentru a se dezvolta.

Buruienile continuă să se dezvolte pe tot parcursul verii și pot deveni o problemă dacă nu sunt îndepărtate la timp. Acestea concurează cu plantele cultivate pentru apă, lumină și substanțele nutritive din sol, ceea ce poate afecta dezvoltarea culturilor.

Îndepărtarea buruienilor înainte ca acestea să producă semințe este cu atât mai importantă, deoarece astfel se reduce posibilitatea ca ele să se răspândească în grădină. Operațiunea trebuie făcută atât printre legume și flori, cât și în jurul pomilor și arbuștilor.

Aplicarea unui strat de mulci în jurul plantelor poate fi deosebit de utilă în perioadele călduroase, deoarece materialul folosit acționează ca un strat protector și reduce pierderile de apă prin evaporare.

Pentru mulcire pot fi folosite materiale precum scoarța de copac sau paiele, care ajută la păstrarea umezelii în sol și protejează rădăcinile împotriva variațiilor de temperatură. Pe măsură ce materialele organice se descompun, ele pot contribui și la îmbunătățirea solului.

Stratul de mulci trebuie însă aplicat astfel încât să nu acopere direct tulpina plantelor, pentru a evita menținerea unei umezelii excesive în imediata apropiere a acesteia.

Ultimele săptămâni ale verii pot fi folosite și pentru semănarea unor plante anuale rezistente, precum albăstrelele și gălbenelele. Semănate suficient de devreme, acestea au timp să își formeze un sistem radicular puternic înainte de venirea sezonului rece.

Această pregătire le poate oferi un avantaj la începutul următorului sezon, deoarece plantele vor fi deja bine stabilizate atunci când condițiile devin favorabile pentru reluarea creșterii.

Totuși, momentul potrivit pentru semănat poate varia în funcție de specie și de zona în care se află grădina, astfel că este important să fie respectate recomandările pentru fiecare plantă.

August este o perioadă potrivită pentru colectarea semințelor de la anumite plante care au ajuns la maturitate. Printre acestea se numără macul și mazărea dulce, ale căror semințe pot fi strânse după ce plantele s-au uscat suficient.

Semințele trebuie păstrate ulterior într-un spațiu uscat și ferit de umezeală, astfel încât să poată fi folosite în sezonul următor. Este recomandată și etichetarea lor, mai ales atunci când sunt colectate semințe de la mai multe plante.

În această perioadă pot fi luați și butași de la anumite specii. Aceștia au nevoie de timp pentru a dezvolta rădăcini și pentru a se stabiliza, iar pregătirea lor din august poate facilita plantarea în grădină anul viitor.

Pentru anumite plante cu bulbi, sfârșitul verii reprezintă un moment potrivit pentru plantare. Introducerea bulbilor în sol în luna august le permite acestora să înceapă să își dezvolte rădăcinile înainte ca vremea să se răcească.

Bulbii cu flori de toamnă pot fi astfel mai bine pregătiți pentru sezonul rece și pentru perioada de înflorire. Locul de plantare trebuie ales ținând cont de cerințele fiecărei specii, în special de cantitatea de lumină și de drenajul solului.

Îndepărtarea florilor ofilite reprezintă una dintre cele mai simple lucrări de întreținere pe care grădinarii le pot face în această perioadă. Prin eliminarea florilor trecute, unele plante sunt încurajate să producă noi flori, iar grădina își păstrează un aspect îngrijit până la sfârșitul sezonului.

În cazul plantelor care urmează să producă semințe, grădinarii pot păstra florile mature și pot colecta semințele atunci când acestea sunt pregătite. În schimb, resturile vegetale bolnave sau deteriorate ar trebui îndepărtate pentru a reduce riscul răspândirii unor boli în grădină.